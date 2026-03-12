Alfredo Piedrafita presenta 'El mejor de tus días', mucho más que caras B de Barricada

"Barricada dijo agur en el Anaitasuna, el mismo sitio donde hice mi primer concierto con ellos, curiosamente", evoca ilusionado Alfredo Piedrafita, el histórico de la Txantrea. Y lo hace ahora, doce años después de bajar el telón del legendario grupo de rock urbano. El guitarrista de sello personal, cantante y fotógrafo, regresa a la primera línea con un proyecto sólido y tenaz que respira autenticidad y memoria. ‘El mejor de tus días’ (Beatclap, 2025) no es un simple disco, es un viaje a través de las canciones que quedaron en un segundo plano, esas joyas ocultas que ahora encuentran su merecido lugar. Y en el proyecto, Alfredo quita temores y da un paso adelante ante el micro como en contadas ocasiones hacía. Da la Cara.

Porque este no es un regreso cualquiera. Es la oportunidad de descubrir lo que quedaba por gritar: otra cara de la Barricada. Es también la constatación de que, a veces, la música sorprende con un giro inesperado. Es decir, no es lo que esperábamos, pero es exactamente lo que necesitábamos sus seguidores.

Con este álbum Alfredo vuelve a encender la chispa de un sonido que marcó generaciones. Y lo hace con la serenidad de quien ha recorrido un largo camino, y con la fuerza de siempre. ‘El mejor de tus días’ es también un guiño a sus seguidores de toda la vida: los mejores días de Alfredo y, con este disco, de toda la crew que vibró con Barricada.

Un trabajo de catorce canciones intensas de Barricada, de las que él es coautor, revisitadas desde la experiencia y la madurez, donde Piedrafita lanza un mensaje claro al oyente: “Aquí estoy otra vez… cantándote”, en tiempos que arden, desde la esquina del zorro, y como oveja negra que asiente seguir siendo.