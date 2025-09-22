Enrique Martín Monreal: "¿La Presidencia de Osasuna? Veremos en 4 años pero no me quita el sueño"

La tertulia "Caliente Caliente" aborda hoy tres temas fundamentales. Amaya Zarranz, Joaquín Canalejo y Enrique Martín Monreal opinan sobre la actualidad deportiva, con el equipo "dando una imagen positiva fuera de casa a pesar de las derrotas" en opinión de Amaya, corroborada por el resto de contertulios. La expulsión en la primera parte de Rosier, que emborrona su gran inicio de andadura como jugador de Osasuna, condicionó un partido en el que jugó más al ataque "el equipo que no pensó", aporta Martín.

En la actualidad del club Joaquín Canalejo valora la necesidad de recibir explicaciones sobre el proyecto de remodelación y ampliación de Tajonar, "que va a costar 16 millones más los 4 invertidos en la última recompra de terrenos". El que fuera primer presidente de la Comisión de Control Económico pone encima de la mesa el dato de que es difícil que Osasuna se quede únicamente con la deuda de la aportación del fondo de inversión CVC porque la necesidad de la obra de Tajonar puede requerir pedir un crédito y no se terminan de amortizar los de la época de Patxi Izco.

Respecto a la actualidad institucional Enrique Martín, que no había descartado presentarse a las elecciones a la Presidencia, aclara que no tuvo la intención en este periodo al tener otros proyectos personales y laborales en mente: "Aún soy joven para eso. Dentro de cuatro años veremos, pero no es una cuestión que me quite el sueño", afirma.