Ya son 28 trabajadores los que han perdido la vida en la Región en lo que va de año

Son ya 28 las personas fallecidas en accidentes laborales en la Región de Murcia en lo que llevamos de año. Fría estadística pero alarmente. La última de las víctimas se registraba en un accidente de una trabajadora de 25 de edad. Ocurría en el polígono industrial El Arreaque en Mula. Una carga se le caía encima a esta mujer y quedó atrapada, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias. A la llegada del personal sanitario solo han podido certificar el fallecimiento de la mujer.

Esta es la víctima número 28 en la Región que se suma a una fría estadística que preocupa. Primero y principalmente, por la pérdida de vidas, como es evidente; y segundo, porque si se compara con 2021 se observa como ya hay registradas 2 víctimas más que durante todo el pasado año, según cifras del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.

El Secretario de Salud laboral de CCOO de la Región de Murcia, Juan Blázquez considera que la falta de medidas de seguridad, la inexistente cultura preventiva y la precariedad, y aún desconocemos el efecto de las altas temperaturas de los últimos días, ha provocado que a día de hoy haya 28 fallecidos en accidente laboral. Solo en esta semana se han producido tres accidentes mortales y un accidente muy grave: una caída en altura, 2 aplastamientos y un accidente in itinere.

Soluciones

Pendientes de conocer los detalles de la investigación, esta escalada de accidentes laborales "resulta preocupante y, sobre todo, inaceptable", explica desde este sindicato. Todas y cada una de estas personas, "tienen familia, amistades sufriendo sus pérdidas de manera desoladora. Las cifras son necesarias para las estadísticas que, a su vez, son muy necesarias para analizar y corregir, pero cuando se trata de personas que pierden la vida, que salen de su casa a trabajar y no vuelven, no podemos reducir ese sufrimiento a meros datos. No puede consentirse", comenta Juan Blázquez

Desde Comisiones Obreras volcamos todo nuestro esfuerzo y recursos en denunciar estas situaciones, en investigar lo ocurrido y analizar sus causas para lograr proponer soluciones que permitan frenar de una vez esta sangría. En palabras del Secretario de Salud laboral de CCOO de la Región de Murcia, Juan Blázquez: “Pero no nos confundamos, la obligación legal de proteger a las personas trabajadoras es de las empresas, y del Estado vigilar que se cumpla. Así lo dice la ley y así ha de ser y Desde nuestra organización no nos cansaremos de repetirlo.”

CC.OO considera que esta obligación no debe ser solo documental, con protocolos y guías de actuación, la prevención debe estar donde está el riesgo, en los tajos y es la empresa quien debe formar, informar y hacer cumplir la normativa. Por su parte, la administración debe vigilar que las empresas cumplen con su obligación, para lo que la inspección de trabajo es una pieza fundamental en la erradicación esta lacra. Desde CCOO "respaldamos la necesidad de más efectivos para este organismo.

También es necesario crear una cultura preventiva real, con políticas públicas ambiciosas que calen, y que ponga el foco en lo único importante, que no tengamos que volver a lamentar la pérdida de una sola vida. Hasta que no se tome conciencia real de esta pandemia y se garantice la seguridad y salud de los trabajadores como eje desde el que pivoten el resto de actividades, esto no será posible".