'La Nueve de Anonymous' ha hackeado la página web de la sociedad Murcia Alta Velocidad y ha sustituido sus contenidos por mensajes contra la división de la ciudad por el "muro" del AVE

Hackean la página web de la sociedad Murcia Alta Velocidad y cuelgan mensajes contra el "muro"

En concreto, el grupo de piratas informáticos ha sustituido a primera hora de este jueves el contenido de la web y ha colgado un texto titulado '¡Que no, que no, que no queremos muro!', fechado el 10 de enero de 2018 y suscrito por un grupo que se autodenomina La Nueve, aunque la web ha recobrado sus contenidos originales pasadas las 10.00 horas.