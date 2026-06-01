El Yacimiento de San Esteban supera el 46% de los sondeos y consolida su valor como referente del urbanismo andalusí europeo

El Yacimiento de San Esteban continúa consolidándose como uno de los enclaves esenciales para el conocimiento de la Murcia andalusí y del urbanismo medieval europeo. La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, acompañada por la consejera de Cultura, Carmen Conesa; el concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro; el edil de Fomento, Movilidad y Gestión Económica, José Francisco Muñoz, y el director de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, ha visitado esta mañana unos trabajos que avanzan en tiempo y forma, manteniendo al mismo tiempo un exhaustivo proceso de documentación científica.

En el marco de esta visita, Julián Vigara ha tenido ocasión de conversar con el arquitecto responsable del proyecto, Clemente López, quien ha trasladado en primera persona el alcance de los hallazgos y los criterios con los que se está preparando la futura puesta en valor del conjunto para vecinos y visitantes.

Casi la mitad de los sondeos, en marcha

De los 59 sondeos proyectados en esta primera fase, 27 se encuentran en ejecución a distintos niveles de avance, lo que representa un 46% del total previsto. De ellos, 15 están ya finalizados o prácticamente concluidos. Está previsto que durante el mes de junio se alcance el 50% de ejecución de los trabajos de excavación arqueológica.

Las investigaciones confirman que las áreas más complejas desde el punto de vista constructivo se sitúan en el sector sur del yacimiento, especialmente en las viviendas más próximas al antiguo palacio de San Esteban y a la medina. Los resultados preliminares apuntan a que este espacio, pese a su cercanía al núcleo urbano islámico, permaneció sin urbanizar durante el siglo X y buena parte del siglo XI.

En este sector se ha documentado una gran escombrera con continuidad entre el siglo X y la primera mitad del XI, sobre la que posteriormente se excavó una fosa empleada como vertedero. Entre los materiales recuperados destacan abundantes restos de cerámica de cuerda seca parcial, característica de los siglos XI y XII. La ausencia de cerámica esgrafiada, que no aparece hasta la segunda mitad del siglo XII, permite situar el inicio de la urbanización del ámbito a finales del XI o comienzos del XII.

Los trabajos han constatado, además, que amplias zonas del arrabal funcionaron como espacios periurbanos destinados al vertido de residuos. Lo evidencia, entre otros, una gran fosa rellena casi exclusivamente de carbón y cenizas, indicio de actividades en las que la combustión de madera desempeñaba un papel destacado.

La evolución interna de las viviendas

La excavación profundiza igualmente en la evolución de las viviendas andalusíes, con sucesivas fases constructivas, reformas y reutilizaciones que reflejan cómo se adaptaron a las necesidades de sus habitantes.

Resulta especialmente significativo el sondeo 69, situado sobre uno de los adarves del arrabal —un tipo de calle ciega que en ocasiones daba servicio a viviendas de una misma unidad familiar—, donde se han documentado hasta cinco niveles distintos de pavimentos de tierra, todos con capas de ceniza bajo su superficie para mejorar el aislamiento.

Bajo uno de estos niveles apareció un ataifor con decoración en verde y manganeso sobre fondo blanco, ornamentado con motivos de granadas dentro de cartelas ovaladas, una tipología ampliamente documentada en la Córdoba califal del siglo X. Bajo el último nivel excavado se localizó, asimismo, un pequeño fragmento de plaquita de oro decorada, de apenas 6 por 5 milímetros, testimonio de un delicado trabajo de orfebrería.

Un avanzado sistema hidráulico

Uno de los aspectos más destacados de la campaña sigue siendo la compleja red de gestión hidráulica. En uno de los sondeos se ha identificado una canalización orientada de norte a sur que podría conducir agua desde una planta superior hasta una letrina construida reutilizando un antiguo anillo de pozo.

La fosa séptica asociada ha proporcionado abundante material cerámico, en algunos casos prácticamente completo, con una cronología que apunta al siglo XIII por la presencia de cerámica esgrafiada, candiles de pie alto y marmitas vidriadas de forma globular y pared fina.

Restos animales y nuevos frentes de trabajo

Bajo las estructuras de esa misma vivienda se ha localizado un nivel previo a la urbanización del sector en el que apareció el esqueleto de un cánido de tamaño medio-grande. Otro hallazgo singular se está produciendo en el sondeo 56, donde se excavan los restos completos y articulados de una yegua, que conserva incluso las herraduras, junto a vestigios de otros dos équidos. El vertedero en el que han aparecido aporta materiales cerámicos de gran interés, entre ellos un fragmento de tinaja con representaciones arquitectónicas.

En paralelo, los trabajos avanzan en el denominado sector 3, una de las áreas menos excavadas hasta la fecha, donde destaca una interesante secuencia de pavimentos de cal vinculados a una vivienda de grandes dimensiones.

El equipo técnico continúa ajustando la metodología, combinando la excavación con el análisis especializado en laboratorio, y documenta la intervención mediante fotografía convencional y vuelos de dron para trabajos de fotogrametría.

Cada día más cerca de los murcianos

Estos avances se enmarcan en la recuperación y puesta en valor de uno de los conjuntos arqueológicos andalusíes más relevantes de Europa, con más de 10.400 metros cuadrados excavados del antiguo arrabal de la Arrixaca.

El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Murcia con la participación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural, permitirá compatibilizar la conservación del yacimiento con la creación de una gran plaza en superficie y un centro de interpretación bajo cota, donde vecinos y visitantes podrán recorrer más de 60 edificaciones y 105 elementos arqueológicos.

La recuperación de San Esteban se inscribe en la estrategia municipal de protección del patrimonio histórico, que en los últimos años ha impulsado actuaciones como la rehabilitación del Cuartel de Artillería, la Cárcel Vieja, la Muralla del Sol, la Muralla de Sagasta, las Fortalezas del Rey Lobo o la Ermita del Salitre.