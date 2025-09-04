Molina de Segura arranca unas fiestas “históricas” con más de 100 actos y un cartel musical de primer nivel

Molina de Segura celebra del 4 al 22 de septiembre sus Fiestas Patronales 2025 en honor a la Virgen de la Consolación. Unas celebraciones que, en palabras del alcalde José Ángel Alfonso, serán “históricas” por su duración, la inversión realizada y la calidad del programa. Más de 100 actividades culturales, deportivas y religiosas llenarán de vida las calles del municipio durante tres semanas.

Arranque con pregón y música

El programa comienza el jueves 4 de septiembre con el pregón de Luis García Mondéjar, exjefe de Protocolo del Ayuntamiento, en el Teatro Villa de Molina. Tras su intervención, actuará el dúo Maestro Espada. Ese mismo día también tendrá lugar el FesTRIAL, un evento que une trial bici y trial moto en la Plaza de España y Parque de la Compañía.

Conciertos y grandes artistas

Los escenarios principales serán la Plaza de España, el Recinto de Eventos REMO y la Plaza de Europa. Actuarán David Otero, Fangoria y Nancys Rubias, Los Secretos, Juan Magán, Nacha Pop, Mojinos Escozíos, OBK, Amistades Peligrosas, Cómplices y Seguridad Social, entre otros. El concierto inaugural gratuito será de Siloé en la Plaza de España.

Entre las citas destacadas:

6 de septiembre: B-Side Festival (Viva Suecia, Dani Fernández, Carlos Sadness, Pignoise, Elyella, Delaporte y Besmaya) en el REMO. Ese día también se celebra la romería de subida de la Virgen.

B-Side Festival (Viva Suecia, Dani Fernández, Carlos Sadness, Pignoise, Elyella, Delaporte y Besmaya) en el REMO. Ese día también se celebra la de la Virgen. 12 de septiembre: Toi Los 90’s en el REMO, con artistas internacionales de la época.

Toi Los 90’s en el REMO, con artistas internacionales de la época. 13 de septiembre: Conciertos de Juan Magán en el REMO y Nacha Pop en la Plaza de España.

Conciertos de Juan Magán en el REMO y Nacha Pop en la Plaza de España. 19 de septiembre: Fangoria + Nancys Rubias en el REMO y Los Inhumanos en la Plaza de España.

Fangoria + Nancys Rubias en el REMO y Los Inhumanos en la Plaza de España. 20 de septiembre: Molina Ochentera con OBK, Amistades Peligrosas, Cómplices y Seguridad Social.

Molina Ochentera con OBK, Amistades Peligrosas, Cómplices y Seguridad Social. 21 de septiembre: David Otero en la Plaza de España.

David Otero en la Plaza de España. 22 de septiembre: Clausura con Los Secretos y castillo piromusical.

Tradición y actos religiosos

La devoción a la Virgen de la Consolación marca las celebraciones. El 6 de septiembre tendrá lugar la romería de subida desde la Ermita hasta la Iglesia de la Asunción. El 21 de septiembre, la procesión solemne recorrerá las calles con la patrona y misa mayor presidida por el obispo. Finalmente, el 22 de septiembre la Virgen regresará a su ermita en romería.

Deporte, gastronomía y ocio familiar

Las fiestas incluyen más de 30 eventos deportivos como motocross, boxeo, trial bici y baloncesto solidario. La Ruta de la Tapa, Cóctel y Postre reúne a 30 bares y restaurantes de la localidad del 4 al 22 de septiembre. Habrá además mercado artesanal, musicales infantiles como “Coco, el Musical”, tributos a artistas como Alejandro Sanz, La Oreja de Van Gogh o Julio Iglesias, y espectáculos de humor y magia.

Seguridad y ambiente festivo

El Ayuntamiento ha diseñado junto con la Policía Nacional un dispositivo de seguridad reforzado para garantizar la tranquilidad de vecinos y visitantes. “Estas fiestas son la excusa perfecta para que mis vecinos no salgan de Molina, pero tampoco vuelvan a casa por las noches”, bromeó el alcalde en Onda Cero, recordando la magnitud de un programa que quiere ser referente en toda la Región.

Agenda rápida de las Fiestas de Molina 2025