Molina de Segura

Molina de Segura arranca unas fiestas “históricas” con más de 100 actos y un cartel musical de primer nivel

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso destaca en Onda Cero que las fiestas patronales se prolongarán durante tres semanas, con artistas como Fangoria, Viva Suecia, Siloé, Los Secretos o Nacha Pop, además de actividades para todos los públicos.

Julián Vigara

Murcia |

José Ángel Alfonso, alcalde de Molina de Segura

Molina de Segura celebra del 4 al 22 de septiembre sus Fiestas Patronales 2025 en honor a la Virgen de la Consolación. Unas celebraciones que, en palabras del alcalde José Ángel Alfonso, serán “históricas” por su duración, la inversión realizada y la calidad del programa. Más de 100 actividades culturales, deportivas y religiosas llenarán de vida las calles del municipio durante tres semanas.

Arranque con pregón y música

El programa comienza el jueves 4 de septiembre con el pregón de Luis García Mondéjar, exjefe de Protocolo del Ayuntamiento, en el Teatro Villa de Molina. Tras su intervención, actuará el dúo Maestro Espada. Ese mismo día también tendrá lugar el FesTRIAL, un evento que une trial bici y trial moto en la Plaza de España y Parque de la Compañía.

Conciertos y grandes artistas

Los escenarios principales serán la Plaza de España, el Recinto de Eventos REMO y la Plaza de Europa. Actuarán David Otero, Fangoria y Nancys Rubias, Los Secretos, Juan Magán, Nacha Pop, Mojinos Escozíos, OBK, Amistades Peligrosas, Cómplices y Seguridad Social, entre otros. El concierto inaugural gratuito será de Siloé en la Plaza de España.

Entre las citas destacadas:

  • 6 de septiembre: B-Side Festival (Viva Suecia, Dani Fernández, Carlos Sadness, Pignoise, Elyella, Delaporte y Besmaya) en el REMO. Ese día también se celebra la romería de subida de la Virgen.

  • 12 de septiembre: Toi Los 90’s en el REMO, con artistas internacionales de la época.

  • 13 de septiembre: Conciertos de Juan Magán en el REMO y Nacha Pop en la Plaza de España.

  • 19 de septiembre:Fangoria + Nancys Rubias en el REMO y Los Inhumanos en la Plaza de España.

  • 20 de septiembre:Molina Ochentera con OBK, Amistades Peligrosas, Cómplices y Seguridad Social.

  • 21 de septiembre:David Otero en la Plaza de España.

  • 22 de septiembre: Clausura con Los Secretos y castillo piromusical.

Tradición y actos religiosos

La devoción a la Virgen de la Consolación marca las celebraciones. El 6 de septiembre tendrá lugar la romería de subida desde la Ermita hasta la Iglesia de la Asunción. El 21 de septiembre, la procesión solemne recorrerá las calles con la patrona y misa mayor presidida por el obispo. Finalmente, el 22 de septiembre la Virgen regresará a su ermita en romería.

Deporte, gastronomía y ocio familiar

Las fiestas incluyen más de 30 eventos deportivos como motocross, boxeo, trial bici y baloncesto solidario. La Ruta de la Tapa, Cóctel y Postre reúne a 30 bares y restaurantes de la localidad del 4 al 22 de septiembre. Habrá además mercado artesanal, musicales infantiles como “Coco, el Musical”, tributos a artistas como Alejandro Sanz, La Oreja de Van Gogh o Julio Iglesias, y espectáculos de humor y magia.

Seguridad y ambiente festivo

El Ayuntamiento ha diseñado junto con la Policía Nacional un dispositivo de seguridad reforzado para garantizar la tranquilidad de vecinos y visitantes. “Estas fiestas son la excusa perfecta para que mis vecinos no salgan de Molina, pero tampoco vuelvan a casa por las noches”, bromeó el alcalde en Onda Cero, recordando la magnitud de un programa que quiere ser referente en toda la Región.

Agenda rápida de las Fiestas de Molina 2025

FechaEventoLugar
4 sepPregón de Luis García Mondéjar + Maestro EspadaTeatro Villa de Molina
6 sepRomería de subida de la VirgenErmita → Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción
6 sepB-Side Festival (Viva Suecia, Dani Fernández, Carlos Sadness...)REMO
12 sepToi Los 90’s FestivalREMO
13 sepJuan MagánREMO
13 sepNacha PopPlaza de España
19 sepFangoria + Nancys RubiasREMO
19 sepLos InhumanosPlaza de España
20 sepMolina Ochentera (OBK, Amistades Peligrosas, Cómplices...)REMO
21 sepProcesión solemne de la VirgenIglesia Ntra. Sra. de la Asunción
21 sepConcierto de David OteroPlaza de España
22 sepRomería de regreso de la Virgen + fuegos artificialesDesde la Iglesia hasta su Ermita
22 sepConcierto de Los SecretosPlaza de España

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer