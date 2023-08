VOX sigue esperando la llamada del PP para "conformar un gobierno de coalición"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez, ha expresado su voluntad de conformar un gobierno de "coalición" con el PP en la Región, siempre que éste sea "proporcional" al resultado electoral, y ha afeado a los 'populares' que aún no se hayan comunicado para fijar una reunión.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Martínez Alpañez ha indicado que a fecha de hoy "no se ha producido ninguna llamada" por parte del PP para reunirse con VOX y ha especificado que en su partido siguen "a la espera", tras lo que ha tildado de "increíble" esta situación.

En este sentido, ha acusado a los miembros del PP en la Comunidad de preferir "estar de vacaciones" antes que "conformar un gobierno de coalición proporcional que ponga en marcha las medidas que la Región de Murcia necesita".

El parlamentario ha insistido en que VOX no quiere una repetición electoral. Al respecto, ha manifestado que cuando en el PP "quieran sentarse sin líneas rojas para formar un gobierno de coalición proporcional al resultado de las urnas, nosotros nos vamos a agarrar a esa posibilidad y vamos a hacer todos los esfuerzos que estén en nuestra mano para que no se repitan elecciones".

"Si no quieren pactar con nosotros que lo digan claramente y que convoquen elecciones a la mayor brevedad, y a ser posible que no sea un miércoles, sino un domingo para que la gente pueda participar más", ha sentenciado Martínez Alpañez, quien ha recalcado que "los votos de VOX no se regalan".

A renglón seguido, ha comentado que los líderes de VOX en los ámbitos estatal y regional, Santiago Abascal y José Ángel Antelo, respectivamente, coinciden en sus declaraciones, pues el partido tiene "una sola voz, un solo mensaje".