Vox reitera que su entrada en el Gobierno de Murcia es una condición "justa y necesaria"

El portavoz del grupo parlamentario Popular en la Asamblea Regional de Murcia, Joaquín Segado, ha asegurado este martes que la insistencia de Vox en vincular las negociaciones para desbloquear la investidura en su entrada en el Gobierno pone de manifiesto que el partido liderado por José Ángel Antelo "quiere ir a elecciones", por lo que le ha pedido "responsabilidad".

En el pasado debate de investidura, Vox entregó al candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, un planteamiento de mínimos para entablar conversaciones en la que le pedía una vicepresidencia del Gobierno autonómico, dos consejerías, así como 12 puntos recogiendo diversas cuestiones de la política regional, como el Mar Menor.

Fracasado ese intento de investidura, y tras el parón de dos semanas por las elecciones generales, el PP ha intentado retomar el diálogo con Vox, proponiendo una serie de cuestiones que los de Antelo daban por superadas, como otorgarles cargos en la Mesa de la Asamblea Regional, además de otros puntos como dar a Vox el puesto de senador autonómico que corresponde al PP, o el nombramiento de cargos institucionales designados por el Parlamento regional.

Ha sido el propio Segado quien ayer lunes se puso en contacto con el portavoz adjunto de Vox, Rubén Martínez Alpañez, para retomar las negociaciones este martes, cerrando una cita para las 11.30 horas de hoy en la sede de la Asamblea Regional.

Este ha sido el cauce utilizado en la anterior ocasión para contactar entre ambos partido. Por ello, Segado ha calificado de "excusa superficial" que Vox haya anulado la reunión porque “si no se iba a hablar del reparto de sillones, no se iban a sentar a negociar”, ha explicado el portavoz de los populares en la Cámara.

"Esto no es serio", se ha quejado Segado, para quien "no atender a nuestro requerimiento es lo mismo que el rechazo y el bloqueo a la negociación". "La Región no puede quedar paralizada", ha recalcado.

Asimismo, ha apelado a reeditar en la Región de Murcia un pacto como el de Baleares, aunque en la comunidad insular el PP dio a Vox la presidencia del Parlamento autonómico, a lo que también aspiraban los de Antelo, que vieron no solo como no se hacían con este cargo, sino que se quedaban fuera de la Mesa al quedar todos sus puestos ocupados por PP y PSOE.

Segado ha confirmado que el PP no contempla negociar la entrada de Vox en el Gobierno regional, y ha pedido a Vox que "respete" a los votantes del PP, que "no bloquee la Región" y no active "el botón electoral".

López Miras sólo necesita la abstención de Vox para ser investido

El portavoz del grupo parlamentario Popular ha recordado que López Miras sólo necesita la abstención de Vox para ser investido, y ha resaltado los resultados electorales tanto de las autonómicas como de las generales, en las que el Partido Popular fue la fuerza más votada, mientras Vox ocupa la tercera posición tras el PSOE.

"Vox no tiene la mano tendida", ha afirmado Segado, para quien "el bloqueo de Vox es un sinsentido, no tiene precedentes en la Región" y supone dejar a un lado "el diálogo, la negociación y el gobierno legítimo emanado de las urnas".

Igualmente, ha recalcado que en el PP "no queremos nuevas elecciones, sino hablar de alternativas", apuntando que "los teléfonos están abiertos, si fuera necesario incluso para una reunión esta tarde", para "reconducir un diálogo al que Vox se ha negado".

"Debemos dar a la Región un Gobierno que comience a funcionar cuanto antes", ha señalado Segado, quien ha reiterado que el Mar Menor "no es moneda de cambio en ninguna negociación", y ha aclarado que, aunque la Asamblea entre en período inhábil en agosto, "la investidura está por delante" por lo que podría celebrarse.