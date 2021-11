"El voto conservador es un voto que disculpa los problemas que tiene la Región de Murcia"

El sociólogo y codirector del CEMOP, Juan José García Escribano, ha explicado a Onda Cero que “el voto de la derecha se mantiene estable encuesta tras encuesta. Es un voto estructural en la región. Se trata de un voto bastante consolidado. El voto conservador es un voto que disculpa los problemas que tiene la región y por eso el PP se ve poco afectado por esos problemas que todos los ciudadanos reconocen”.

Para García Escribano que el PP no baje ni sufra el desgaste del gobierno durante más de 26 años también es demerito de los partidos en la oposición, principalmente del PSOE, que “está en continuas crisis, que mira hacia dentro y no hacia fuera, que no ilusiona a su electorado y por eso el PP no termina de bajar”.

Con respecto a la polarización, García Escribano señala que “la ciudadana está bastante desinformada y tiene a simplificar las cosas y por eso se produce la polarización. La ciudadanía vive distante de la política que considera un problema. La polarización hace que la mayoría del electorado vea las cosas en blanco y negro y acabe votando lo que considera que es lo suyo aunque no les guste. Cuando en política aparece la emoción frente a la razón, siempre gana la emoción y de ahí los populismos que apelan a las emociones”.