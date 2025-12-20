Vive la Navidad en la Región de Murcia: felicidad de la buena

Los belenes de la Región de Murcia: obras de arte

La Región de Murcia es la mayor potencia nacional en el sector del belén y cuenta con los únicos belenistas certificados por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación). Una vez que se conoce este dato, se comprende a la perfección el nivel de nuestras representaciones.

Concretamente, el Belén de Salzillo es una de las obras más reconocidas dentro de la historia del arte español. Se trata de un conjunto de más de quinientas figuras que cada año puede visitarse en el Museo Salzillo. No deja a nadie indiferente.

Y es que, sin duda, un plan que no puede faltar en Navidad en esta Región es la visita a los belenes. Tanta es la pasión que se siente por ellos, que podrás encontrarlos en todas sus localidades. No obstante, te ofrecemos una pequeña selección con los más emblemáticos:

Belén de la peña ‘La Pava’. Se sitúa en la iglesia San Juan de Dios, en la ciudad de Murcia, y no puede ser más auténtico. Recrea la vida en Murcia, con la icónica torre de la catedral, casas huertanas e incluso el escultor Salzillo en su taller.

Además de este, hay otros belenes en la ciudad de Murcia y en sus pedanías cuya visita es más que recomendable.

Belén Bíblico Monumental de Lorca. Se exhibe en el patio del Palacio de Guevara y lo elabora cada año la Asociación Belenista de Lorca. Refleja la tradición artesana de la Ciudad del Sol.

Belén municipal de Cartagena. Se encuentra en la Plaza de San Francisco y recrea paisajes y oficios del Campo de Cartagena. En él aparecen edificios y enclaves característicos del patrimonio arqueológico y cultural de la ciudad, como el Teatro Romano.

Saborea la Navidad más dulce

Cuando llega la Navidad, los 1.001 Sabores sacan su lado más dulce através de recetas que van de generación en generación. ¡Y qué delicias! Algunos bocados que no puedes dejar de probar son:

Los cordiales. La debilidad de los amantes del ‘cabello de ángel’, tradicionales en la zona de la Huerta de Murcia.

El mazapán . ¡El de la Región de Murcia no tiene nada que envidiarle al de Toledo! El más popular es el de Moratalla . Se elabora batiendo una masa de almendra y azúcar con clara de huevo y un poco de raspadura de limón, y va relleno de una crema suave hecha a base de yema de huevo, leche y almíbar

. ¡El de la Región de Murcia no tiene nada que envidiarle al de Toledo! . Se elabora batiendo una masa de almendra y azúcar con clara de huevo y un poco de raspadura de limón, y va relleno de una crema suave hecha a base de yema de huevo, leche y almíbar El alfajor. Es uno de los dulces navideños más icónicos de la Región de Murcia. Aunque se elabora principalmente en la Comarca del Noroeste y en las Pedanías Altas de Lorca, es un imprescindible en toda la Región.

Es uno de los dulces navideños más icónicos de la Región de Murcia. Aunque se elabora principalmente en la Comarca del Noroeste y en las Pedanías Altas de Lorca, es un imprescindible en toda la Región. Murciatone. Se ha concebido como homenaje a la huerta murciana y a los italianos, ya que el pastel original, el panettone, es milanés. El toque único lo aportan los ingredientes de nuestra huerta, naturales y de primera calidad: limón, pasas de Bullas, Jumilla y Yecla, melocotón de Cieza…

Se ha concebido como homenaje a la huerta murciana y a los italianos, ya que el pastel original, el panettone, es milanés. El toque único lo aportan los ingredientes de nuestra huerta, naturales y de primera calidad: limón, pasas de La torta de pascua. Nunca falta en la Navidad de la Región de Murcia. Su característico sabor es el resultado de la sabia mezcla de sus ingredientes, cuyos componentes más originales son el anís y el zumo de naranja.

Los mercadillos de Navidad: un must

Descubre la Muestra de Artesanía de la Región de Murcia, donde podrás disfrutar de las creaciones de más de 90 artesanos. Alfareros, belenistas, joyeros, pintores, bordadoras… Todos acuden a esta cita donde la artesanía y la magia de la Navidad forman la combinación perfecta en el centro de la ciudad de Murcia, concretamente en el Paseo de Alfonso X El Sabio.

Y si te apetece mercadillo y playa, podrás cumplir tus deseos en el Mercadillo Navideño de Santiago de la Ribera, a orillas del Mar Menor, con espectáculos, dulces, regalos, artesanía, complementos, ropa y mucho más.

Planes que tienes que apuntar en tu agenda

En la Región de Murcia sabemos que las vacaciones de Navidad son para aprovecharlas al máximo y en familia. ¿Necesitas inspiración? Consulta aquí todos los planes navideños que te esperan en la Región de Murcia.

Entra en www.turismoregiondemurcia.es y elabora tu planning.

Región de Murcia, felicidad de la buena.

¡Felices fiestas!