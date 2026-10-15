De la Vía Verde del Noroeste a la EuroVelo 8, así se recorre la Región en bicicleta

Octubre ha traído lo que el verano negó: temperaturas amables, luz dorada y caminos que vuelven a invitar a salir de casa. Y en la Región de Murcia, esa invitación tiene forma de pedal. Así lo defiende José Perán, presidente de la Asociación de Cicloturismo de la Región de Murcia, que atendió a Onda Cero con las bicicletas ya cargadas en la furgoneta, rumbo a una ruta por Sierra Espuña.

Sierra Espuña, para todos los niveles

Perán define el parque regional como “un sitio genial” donde se encuentran “un montón de diferentes paisajes y alternativas” para quienes pedalean en bicicleta de gravel, de carretera o de montaña. Y desmonta un mito muy extendido. No hace falta ser un deportista de élite para disfrutarlo, ya que con “una forma física de nivel de iniciación” se pueden afrontar rutas sin demasiada pendiente. Quien busque más exigencia tiene itinerarios de nivel intermedio y avanzado, para el aficionado y para el “pro”. A ello suma una ventaja climática, ya que habitualmente hay “muy buena temperatura”, con algo más de frío en invierno.

Vía Verde del Noroeste, el mejor bautismo

Para quien se estrena, Perán recomienda la Vía Verde del Noroeste, que une Murcia y Caravaca de la Cruz sobre el antiguo trazado ferroviario. Aconseja el tramo de Caravaca, Cehegín y Bullas, de paisaje “más de montaña e interior”, que contrasta con el entorno de la capital.

EuroVelo 8, la costa a ritmo lento

El tramo regional de la EuroVelo 8 (la Ruta Mediterránea), con 217 kilómetros por la Costa Cálida, atrae sobre todo a viajeros de turismo slow y a cicloturistas habituados a largas tiradas, muchos llegados de otros países, que van enlazando etapas con paradas en hoteles y hostales. Entre sus tramos favoritos, Perán destaca el paso por Mazarrón y Águilas, donde se mezclan el interior rural y el mar. “La experiencia de montar en bici por esos dos municipios es muy chula”, resume.

Tapas y cultura mediterránea

La bicicleta no es solo deporte. La gastronomía, apunta, es un aliciente extra, porque “a los extranjeros les encantan las tapas” y la cultura mediterránea, un paquete que completa la experiencia del ciclista que recorre la ruta sin prisa.

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