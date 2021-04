Urrea:"El Gobierno de España no está por cerrar el trasvase sino por garantizar el agua y evitar meses de envío cero como en 2017"

El presidente de la CHS, Mario Urrea, ha subrayado que la modificación de la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura está contemplada en la propia Ley del Memorándum para reducir las situaciones de excepcionalidad que contemplan los niveles 3 y 4 en el caso de que se reduzcan las aportaciones en cabecera.

Según la modificación propuesta, el nivel 2 que ahora mismo está en 38hm3 de transferencia automática al mes, pasaría a 27 hm3 de transferencia automática. Mario Urrea no cree que la modificación propuesta vaya a producir un impacto que no pueda asumir el sector puesto que en el cómputo anual solo supondrá la reducción de 12 ó 13 hm3 al año sobre un cómputo anual de media trasvasada de 320 hm3.

Otra cosa es la propuesta de elevar los caudales ecológicos en el río Tajo. En este sentido, el presidente de la CHS, Mario Urrea, entiende que ese asunto "debe ser objeto de un debate científico técnico sosegado para que los excedentes que queden una vez establecidos los caudales ecológicos sean adecuados para atender las necesidades del trasvase Tajo-Segura".

“El único cierre real del trasvase se produjo durante el año hidrológico 2017-2018 que estuvimos más de diez meses en nivel 4 o trasvase cero y eso es precisamente que se quiere evitar ahora” dice Mario Urrea y ha añadido que “el gobierno de España no está por cerrar el trasvase sino por modificar unas reglas que nos den garantía. Modificación que creo tiene más ventajas que inconvenientes. Otra cosa es si es oportuno hacerlo ahora o habría sido conveniente esperar porque cuando se apruebe el Plan Hidrológico el TAjo dentro de año o año y medio habrá que volver a cambiarlas".

La modificación de la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura conllevará mayor uso de aguas desalada cuyo precio es más elevado y por eso el Ministerio de Transición Ecológica está viendo la manera de reducir las tarifas del agua desalada.

Urrea admite la modificación de la regla de explotación encarecerá el precio del agua para abastecimiento al haber menor disponibilidad del agua del trasvase, "lo que no se sabe es cuánto subirá porque el ministerio tiene mecanismos para laminar esa subida y eso es lo que está estudiando”.

“Pagamos el agua más cara de España por la situación hidrológica que tenemos. Somos la cuenca con menos recursos naturales. Disponemos de 400 m3 por habitante y año. Con esa cifra un territorio no se puede desarrollar y por eso reivindicamos un recurso suficiente para poder desarrollarnos. ¿A qué precio? Pues esa es la pregunta. El debate no es tanto agua del Tajo o agua desalada, la cuestión es a qué precio para saber si la solución es o no sostenible” resalta Urrea.

Urrea estima que dentro de dos años se habrá dejado de regar lo ilegal

Sobre el Mar Menor, Urrea dice que se encuentra en situación de equilibrio inestable según informa la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Sobre el regadío ilegal detectado en el Campo de Cartagena, Urrea estima que dentro de un año o dos las 8000 hectáreas de regadío ilegal detectadas en el Campo de Cartagena habrán dejado de regarse. “Lo importante no es la sanción impuesta sino la efectividad de la sanción para que dejen de regarse porque la realidad es que el expediente se hace, la sanción se impone, luego abre expediente la CARM y no siempre se interrumpe el regadío”.

Sobre la derogación del Mar Menor que propone VOX “creo que no es acertado porque todo el mundo es consciente de la problemática del Mar Menor” y añade “en cualquier caso, lo que es la protección del acuífero es competencia de la CHS y esa protección se va a llevar mediante las medidas cautelares que ya tenemos arbitradas y que se van a trasladar al plan de ordenación del acuífero. También se va a dar traslado a la CARM para que las incorpore a su legislación” dice Urrea. "El acuífero va a quedar protegido y la carga de nitratos al Mar Menor cada vez será menor".

Se incumplen las medidas cautelares de protección del acuífero

El presidente del organismo de cuenca ha recordado que las medidas cautelares indican que en la franja de 1.500 m alrededor del Mar Menor no se debe echar fertilizante "y eso no se está cumpliendo. Hemos inspeccionado y detectado la situación real de la que daremos traslado a la Comunidad Autónoma para que actúe en consecuencia dado que es la encargada de velar por las buenas prácticas agrícolas".

La CHS ha constatado unas 600 hectáreas de hortícolas y arbolado dentro de la franja de 1500 metros alrededor del Mar Menor que se siguen cultivando y estamos investigando si han adoptado o no las medidas de monitorización que establecen las medidas cautelares.