La UPCT estrena en septiembre el máster del Cuerpo de Intendencia del Aire y abre en julio sus aulas a Bachillerato y FP

El rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Mathieu Kessler, visitó Más de uno Murcia, en Onda Cero, para detallar las dos grandes novedades con las que la institución encara el nuevo curso. Por un lado, un nuevo máster para formar a los oficiales del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire y del Espacio. Por otro, la apertura, por primera vez en julio, de sus aulas a estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional con cursos cero de matemáticas, física, química y dibujo.

El máster de Intendencia arranca en septiembre

La UPCT forma ya en la Academia General del Aire de San Javier al Cuerpo General y al de Ingenieros, y ahora suma también al de Intendencia. El nuevo título, denominado «Gestión Económica-Administrativa para el Ejército del Aire», formará a los futuros intendentes del Ejército del Aire y del Espacio y «empieza en septiembre a recibir a sus primeros alumnos», confirmó el rector. La titulación ya ha superado todos los trámites de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y solo resta su publicación en el registro de títulos.

«Rumbo UPCT», matemáticas en clave de verano

La segunda gran novedad llega con «Rumbo UPCT», el programa de cursos cero que la Politécnica impartirá en julio, por primera vez, dirigido a estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional. La iniciativa parte de la constatación de que existe una «brecha» entre la formación previa y las exigencias de los grados, especialmente en destrezas matemáticas. Kessler destacó que muchos alumnos procedentes de FP «son muy buenos alumnos, con formación práctica», aunque pueden arrastrar carencias en matemáticas.

El objetivo, explicó, es que en un entorno estival «más relajado», con una combinación de actividades lúdicas, deportes náuticos y clases de matemáticas y física, los futuros universitarios asimilen los contenidos que necesitarán en primero. «Es un entorno amigable y puede que entren mejor», señaló el rector.

La mejor del sureste en inserción laboral

En materia de empleabilidad, Kessler fue rotundo. Según el recién publicado ranking de la Fundación BBVA, la UPCT es «la universidad mejor valorada en cuanto a inserción laboral de todo el sureste español», por delante de los campus de la Región, Alicante, Elche, Almería y Albacete. El rector subrayó que sus titulaciones, ingeniería, arquitectura y administración de empresas, registran «una altísima demanda» y resultan «fundamentales para la economía».

Más allá de la cantidad, puso el acento en la «calidad del empleo», con una base media de cotización superior y una mejor adecuación entre la titulación y el puesto que se ejerce. «En cuanto a empleabilidad, somos campeones», resumió.

Prácticas en más de 1.100 empresas

Esa empleabilidad se sustenta en la estrecha relación de la UPCT con la empresa, una seña de identidad que el rector vinculó al origen industrial de Cartagena. La Politécnica mantiene una amplia red de convenios de prácticas que se traduce en cifras concretas:

Convenios con más de 1.100 empresas .

. Cerca de 1.000 ofertas de prácticas cada curso, de las que se cubren unas 700 .

cada curso, de las que se cubren unas . Dos tercios de esas prácticas son remuneradas.

de esas prácticas son remuneradas. Casi el 40 % de los alumnos que realizan prácticas se queda en la empresa.

Los dobles grados, los más demandados

Preguntado por las titulaciones con mayor demanda, Kessler situó en cabeza los dobles grados, con las notas de corte más altas y plazas limitadas. Citó como ejemplos el doble grado de Ingeniería Biomédica y Electrónica y el de Diseño Industrial y Mecánica, «formaciones de mucho prestigio». La Politécnica llena todas sus plazas, precisó, con especial tirón de Mecánica, Arquitectura, Edificación e Ingeniería Civil, perfiles «cada vez más necesarios» conforme evoluciona la economía.

Retos tecnológicos y mirada al futuro

El rector defendió un modelo que combina «una base teórica sólida» con una «formación práctica» cercana a las empresas. En esa línea enmarcó el nuevo programa de retos tecnológicos puesto en marcha este curso, en el que empresas e instituciones plantearon 50 retos y equipos multidisciplinares de estudiantes trabajaron durante meses en soluciones y prototipos, ejercitando el trabajo en equipo, el liderazgo y la resolución de problemas.

De cara al futuro, Kessler situó a la UPCT como «vivero de tecnología» y motor de innovación regional, con la Inteligencia Artificial entre las prioridades formativas. Sobre los anuncios del presidente Fernando López Miras en el Debate del Estado de la Región, mostró su interés por la línea destinada a incorporar doctores y tecnólogos y reivindicó el doctorado industrial como vía para elevar la competitividad empresarial mediante la investigación aplicada. Recordó, además, que la Politécnica integra una alianza europea de universidades y que casi el 40 % de sus egresados realizó movilidades Erasmus el pasado curso. «Estamos deseando ver la convocatoria oficial de esas ayudas», concluyó.