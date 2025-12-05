Universo Maite desvela la evolución de la decoración navideña

LEER MÁS Universo Maite te invita a descubrir las tradiciones de la Navidad murciana

Universo Maite, un podcast de divulgación, estrena en esta nueva entrega una serie dedicada a la Navidad. En el primer espacio nos detenemos en una pregunta clave: cómo ha evolucionado la decoración navideña con el paso del tiempo. Un recorrido por la decoración, el belenismo, la tradición y la cultura que han dado forma a la Navidad en la Región de Murcia.

Viajamos desde las casas de la huerta, donde el belén de barro, el musgo y el corcho eran el centro de todo, hasta la explosión actual de luces, árboles, guirnaldas y grandes montajes urbanos. Analizamos cómo han cambiado los materiales, los colores, el gusto estético y el papel del belén en los hogares murcianos, y cómo la Navidad ha pasado de ser un ritual íntimo y doméstico a convertirse también en un espectáculo visual en calles y plazas.

En este podcast nos acompaña Ángel Peña Martín, doctor en Historia del Arte y especialista en belenismo, que nos ayuda a entender esta transformación desde la mirada del arte y de la tradición popular: qué hacía única a la decoración navideña de antes, qué hemos ganado con las nuevas formas de celebrar y qué vínculos seguimos manteniendo con la Navidad que vivieron nuestras abuelas y nuestros mayores.

Una entrega de Universo Maite para escuchar la Navidad con otros oídos y mirarla con otros ojos.

Idea: Juan Carlos Hernández, Confitería Maite

Guion y loción: Julián Vigara

Realización técnica: Sol Rentero