Cs es el único grupo parlamentario que no ha solicitado oficialmente acceder al listado de vacunados

El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado esta mañana la reunión "urgente" de la Diputación Permanente para que el Gobierno regional pueda enviar cuanto antes el listado de vacunados a los grupos parlamentarios que lo han solicitado.

El portavoz del GPP, Joaquín Segado, ha dicho que "tenemos que actuar desde el Partido Popular porque los grupos que salieron en tromba a pedirlo no han movido un solo dedo para acelerar el trámite parlamentario".

"Si no actuamos nosotros, antes de un mes los diputados no tendrán acceso a la información lo que demuestra que no quieren conocer la verdad sino solo hacer daño al PP" afirma Segado.

El portavoz autonómico 'popular' señala que "frente a las falsedades del PSOE, nosotros actuamos con luz y taquígrafos". E insta a quienes desde la trinchera socialista continúan con las insinuaciones que "den un paso adelante y publiquen los datos de vacunación de los cargos socialistas".

Segado considera que el secretario general de los socialistas murcianos "debería dimitir por el descrédito al que ha llevado a su partido por sus continuas falsedades."

Los grupos parlamentarios VOX, PSOE y PODEMOS solicitaron el pasado 25 de enero el acceso al listado de vacunados. Todos se amparan en el artículo 13 del Reglamento de la Cámara y en el 25.3 del Estatuto de Autonomía para acceder al listado de vacunados.

Ciudadanos, que advirtió al gobierno regional con impulsar una comisión de investigación en la Asamblea Regional si no le facilitaba "el listado de vacunados VIP " no ha registrado petición alguna de acceso al listado de vacunados. El partido de Ana Martínez Vidal solo ha registrado una propuesta de comisión de investigación.

El presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, de Ciudadanos, también podría haber convocado de urgencia reunión de la Diputación Permanente para agilizar los trámites y acelerar el acceso de los grupos parlamentarios al listado de vacunados.