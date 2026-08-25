El UCAM Murcia CB inicia la temporada con sus reconocimientos médicos en el Hospital Quirónsalud Murcia

Los jugadores de la primera plantilla del UCAM Murcia CB han iniciado la temporada 2026-2027 con los reconocimientos médicos realizados en el Hospital Quirónsalud Murcia, Servicio Médico Oficial del club, como paso previo al comienzo de la preparación deportiva.

Los jugadores se han sometido a un completo protocolo de evaluación que ha incluido analítica, electrocardiograma y ecocardiograma, pruebas destinadas a comprobar su estado general de salud y, especialmente, su condición cardiovascular antes de afrontar las exigencias físicas de una nueva temporada.

Los reconocimientos médicos al comienzo de la pretemporada constituyen una herramienta fundamental en el deporte profesional, ya que permiten conocer el estado de salud del deportista antes de someterse a cargas elevadas de entrenamiento y competición y establecer, cuando sea necesario, medidas de prevención y seguimiento adaptadas a cada jugador.

El Hospital Quirónsalud Murcia, al lado del deporte de la Región

Como Servicio Médico Oficial del UCAM Murcia CB, el Hospital Quirónsalud Murcia pone a disposición del club su infraestructura asistencial y tecnológica y un equipo multidisciplinar de especialistas para atender las necesidades médicas de sus jugadores durante toda la temporada.

La colaboración va más allá de los reconocimientos realizados al inicio de la campaña y comprende la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de lesiones y otros problemas de salud, así como la atención especializada que puedan necesitar los deportistas a lo largo de la competición.

El Hospital Quirónsalud Murcia mantiene además una estrecha vinculación con el deporte de la Región, prestando asistencia sanitaria a diferentes clubes y entidades deportivas y promoviendo la importancia de la prevención y la práctica deportiva segura, tanto en el ámbito profesional como en el deporte de base.