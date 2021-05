Trabajadores del SEF advierten del despido inminente de 35 orientadores si el gobierno regional no renueva un programa

María Amor García, orientadora del SEF desde hace 18 años, ha denunciado en Onda Cero que el próximo 10 de junio, 35 orientadores laborales irán a la calle si el Gobierno Regional no renueva el programa denominado "Programa de Atención a Colectivos Preferentes: mujeres y mayores de 55 años". "Sabemos que hay dinero para renovarlo, no entendemos la razón por la que no se renueva un programa tan necesario".

Por otra parte, María Amor García, ha querido dejar claro que están en contra de una concurso libre oposición para estabilizar a 153 orientadores que desde hace más de 15 años trabajan para el SEF. "En primer lugar porque solo han convocado 43 plazas y en segundo lugar porque la Administración ha invertido mucho dinero en nuestra formación para que se ignore y desperdicie haciéndonos ir a una oposición que posiblemente no podrían sacar aprobar por nuestras edades y porque no disponemos de tiempo para estudiar".

"Muchas de nosotras llevamos 13 años esperando la oposición que ahora anuncian para evitar el fraude de ley en el que nos han tenido durante años. Los 153 orientadores que desde hace años trabajamos para el SEF deberíamos pasar a formar parte de la RPT. Reclamamos un proceso de estabilización justo donde se aproveche la inversión en formación que la CARM ha hecho con nosotras. Somos un equipo altamente cualificado y no podemos demostrar nuestra valía con un examen oposición".

El PSOE denuncia que el Gobierno regional abandona a los parados

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Lopo, ha denunciado que el que el Gobierno de López Miras y su consejera Valle Miguélez han abandonado a los trabajadores SEF y suspendido programas tan importantes como el de atención a parados de larga duración, "lo que demuestra su nulo interés en la lucha contra el desempleo".

Lopo ha recordado que López Miras dispone de 57 millones de euros transferidos por el Gobierno de España para políticas activas de empleo, por lo que debe gestionar esos fondos y destinar todo el personal del SEF a la atención a las personas que han perdido su empleo y a la realización de programas que les permitan acceder a un trabajo. “Pero su única ocurrencia es despedir a los empleados de un servicio público que se dedica a este cometido”.

“Con los despidos del personal del SEF y la suspensión de programas fundamentales de atención a los parados, López Miras demuestra que el único empleo que protege y que le interesa mantener es el suyo”, ha criticado.

“Nadie entiende que en un momento en que los esfuerzos de todas las administraciones deben redoblarse en la recuperación y el mantenimiento del empleo, en evitar despidos y en dotar del personal necesario a los servicios públicos como el SEF, el Gobierno de López Miras haga lo contrario.”, ha concluido.

El PP lamenta las mentiras del PSOE

La diputada del PP, Isabel María Sánchez, lamenta que el PSOE, para hacer su labor de oposición, “infunda miedo con mentiras porque no se está despidiendo a nadie del SEF”.

“El Gobierno regional apuesta por el empleo estructural y por mantener los servicios que se prestan desde el Servicio de Empelo y Formación”, por lo que “se está trabajando de forma coordinada con Función Pública para que los interinos que terminan su programa en junio continúen prestando los servicios”.

Sánchez Ruiz lamenta que “el PSOE intente sacar rédito político de esta forma”, cuando “con su voto bloquearon hace un par de meses una moción en el Senado para recuperar los 19 millones de euros que el Gobierno de Sánchez quitó de un plumazo del programa de formación para el empleo en 2020 en la Región de Murcia”.