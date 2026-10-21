El Tour de los Cítricos de La Joya del Valle de Ricote arranca en noviembre con degustación de fruta directamente del árbol

El Valle de Ricote, a media hora de la capital, estrena temporada agroturística. La Joya del Valle de Ricote, en Villanueva del Río Segura, comenzará a principios de noviembre el Tour de los Cítricos, una experiencia que acerca al visitante el mundo de la citricultura en una finca familiar con más de 120.000 metros cuadrados de naranjos y limoneros.

Así lo ha explicado en Más de uno Murcia Llanos Girón, responsable del proyecto y diseñadora de interiores, que regresó a la tierra de su familia tras varios años en EEUU y convirtió las antiguas casas de los trabajadores en un alojamiento rural con tres unidades (dos suites y un apartamento). La actividad se desarrolla en paralelo y lleva años en marcha, aunque, según ha recordado, fue tras la pandemia cuando ganó visibilidad, cuando la gente “empezó a buscar cosas para hacer fuera de casa” y experiencias diferentes.

El recorrido dura unas tres horas e incluye una introducción sobre la historia de los cítricos en el valle y una ruta entre los 8.000 árboles de la finca. Girón describe la explotación como “un museo vivo” donde conviven las variedades habituales en los supermercados, otras antiguas en peligro de extinción que intentan recuperar y cítricos exóticos de reciente demanda por parte de la alta cocina. En cada parada se explica el cultivo y el origen del árbol, y se realiza una cata in situ, como ocurre con la mano de Buda. Al final, cada participante recibe una cesta y unas tijeras para recoger limones y naranjas y llevárselos a casa.

La temporada se prolongará hasta la recogida de la cosecha, a mediados o finales de mayo según el año. Los tours se celebran los sábados y domingos a las 11:00 horas y pueden reservarse a través de la web. Para grupos de amigos o empresas que quieran acudir entre semana se organizan visitas privadas, sujetas a disponibilidad y reserva previa.

Girón ha animado también a descubrir el entorno, “un lugar muy desconocido, incluso por la propia gente de Murcia”, donde se puede practicar senderismo y recorrer una ruta gastronómica por los restaurantes del valle. “Respirar aire fresco, oler a azahar en primavera o a limón”, ha resumido.