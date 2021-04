El toque de queda se retrasa a las doce y se amplía el aforo en las celebraciones

El Comité de Seguimiento Covid ha decidido retrasar el toque de queda a las doce de la noche. Además, Salud amplía el aforo en bodas y comuniones con un máximo de 30 personas en interiores y 100 en terrazas, sentados, con 6 comensales como máximo por mesa y con un plan de contingencia del establecimiento.

Ningún municipio de la Región se encuentra en riesgo extremo, del que sale Puerto Lumbreras por lo que finaliza el cierre perimetral de la localidad y ya puede abrir el interior de la restauración.

El Presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha confirmado la relajación de las medidas puesto que Murcia ha sido “la primera comunidad en alcanzar el grado de nueva normalidad ya que, en ocho parámetros del Ministerio de Salud la Región obtiene los mejores indicadores de España”.

López Miras ha destacado que “no hemos vencido aún al virus pero estamos más cerca” y ha agradecido, tanto a los profesionales sanitarios como a la sociedad murciana en su conjunto, el enorme esfuerzo realizado en la lucha contra la pandemia.

El presidente ha señalado que no se olvida “del sector de la hostelería, por eso, en cuanto podemos y vemos que la situación lo permite, tratamos de flexibilizar las restricciones”.

Reconoce que se han tenido que tomar “medidas muy duras porque salvar vidas no es negociable”. Confía en que “esto no suponga un retroceso porque no nos podemos permitir una vuelta atrás” y añade que “ojalá no sea necesario, pero si lo fuera, tomaremos todas las medidas que estén en nuestra mano porque con la salud no se juega”.

López Miras ha vuelto a reprochar al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “siga ajeno a la pandemia” y le pide que convoque la Conferencia de presidentes antes de que finalice el estado de alarma, el próximo 9 de mayo.