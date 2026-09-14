Las 'Tertulias Taurinas' de la Feria de Murcia arrancan con el ganadero Javier Núñez, Pepín Liria y Alfonso Aviles.

La primera corrida de la Feria de Murcia, con el cartel de banderilleros compuesto por Ferrera, El Fandi y Escribano con toros de La Palmosilla, trajo consigo la celebración de la primera tertulia taurina en los bares de los bajos de la plaza de toros, en la que el público asistente tuvo la oportunidad de comprobar la sinceridad del ganadero de La Palmosilla, Javier Núñez, para reconocer lo que menos le había gustado de su corrida, y el conocimiento de la tauromaquia y de lo que significa la Feria de Murcia que tiene Pepín Liria. Ambos fueron los grandes protagonista de la tertulia que también tuvo como invitado al presidente del Real Club Taurino, Alfonso Avilés. Los tres, junto a los presentadores, Iñigo Crespo y Francisco Ojados, analizaron lo que dio de sí una tarde en la que Ferrera destacó por su particular puesta en escena, El Fandi conseguía abrir la puerta grande de La Condomina y a espada privó de premio a Manuel Escribano, frente a una corrida de La Palmosilla que no estuvo a la altura esperada, como afirmó el propio ganadero.

La tertulia tuvo un animado broche musical con la actuación en directo de David Andreu.

Esta noche, a partir de las 22 horas, en Musik, en los bares de los bajos de la plaza de toros los aficionados tienen una nueva cita con la 'Tertulia Taurina' en la que se repasará lo que suceda en el ruedo por la tarde con Morante de la Puebla, Manzanares y Talavante y los toros de Juan Pedro Domecq.

Todo lo que acontezca, con los protagonistas de cada tarde, lo tendrán en la Web de Onda Cero Murcia.