Un terremoto de magnitud 3,9 con epicentro en Librilla se deja sentir en Murcia y Alicante

Un terremoto de magnitud 3,9 mbLg tuvo su epicentro esta mañana de domingo al noroeste de Librilla (Región de Murcia), según los datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El organismo registró el seísmo a las 11:59 horas, con una profundidad de cinco kilómetros y una intensidad máxima de III-IV en la escala EMS.

El movimiento se dejó sentir en numerosos municipios de la Región de Murcia y también en parte de la provincia de Alicante. Varios vecinos relataron en redes sociales, minutos después del temblor, que habían notado vibrar ventanas y mobiliario en sus viviendas.

Por el momento no consta ningún daño personal ni material. Las autoridades continúan recabando información sobre el episodio sísmico.

La Región de Murcia se asienta sobre varias fallas activas, entre ellas la falla de Alhama. La mayoría de los movimientos sísmicos que se registran en la zona pasan desapercibidos por su baja magnitud, aunque el terremoto de Lorca en 2011 (magnitud 5,1 y nueve víctimas mortales) es un antecedente destacado de la sismicidad de la comarca.