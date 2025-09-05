Teresa Fuentes Rivera: “estigmatizar a la infancia es una línea que no debe cruzarse”

CCOO Región de Murcia rechaza de plano la propuesta de Vox de cerrar los centros de menores y alerta del “riesgo de incendiar la convivencia” con mensajes que, según el sindicato, “instrumentalizan el drama” de los niños y niñas tutelados. En una entrevista en Más de uno Murcia (Onda Cero), la secretaria general Teresa Fuentes Rivera acusó a la ultraderecha de “pura demagogia” y recordó que “no se puede someter a referéndum la obligatoriedad que marca la ley de proteger a los menores vulnerables”.
33 centros y 602 menores atendidos
Fuentes precisó que en la Región de Murcia “hay 33 centros donde se atiende a 602 menores, nacionales y extranjeros, indistintamente” y desmintió que estos recursos se organicen por origen o nacionalidad:
"la única diferenciación es si son de reforma o de protección. El sistema no distingue por nacionalidad, distingue por vulnerabilidad".
Cómo se verifica la edad
La dirigente sindical rebatió los mensajes que cuestionan la mayoría o minoría de edad de los chicos que llegan solos:
"cuando un chico declara que es menor, la Policía Nacional —un equipo especializado— realiza entrevistas individualizadas, analiza documentación y apariencia y, si hay dudas, ordena pruebas médicas. Es un procedimiento que funciona muy bien". A su juicio, con esas afirmaciones “se está poniendo en cuestión la profesionalidad” de los agentes.
Repatriaciones y derechos del menor
Respecto a la devolución a países de origen, Fuentes fue tajante:
"no es verdad que se pueda llevar a cabo sin más". Recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a priorizar el interés superior del menor:
"solo sería posible si hay garantías seguras y adecuadas en origen". Y remató:
"no hay menores 'legales o ilegales': hay menores que proteger".
CCOO pide actuación de la Fiscalía
El sindicato ha solicitado a la Fiscalía que actúe por posibles delitos de odio. Fuentes subrayó que el Ministerio Público
tiene competencia en protección del menor y puede impugnar medidas que no se ajusten al interés superior del niño; además, persigue los delitos de odio y añadió:
"le pedimos valentía".
Llamamiento al Gobierno regional y al PP
Fuentes extendió su petición de responsabilidad a las instituciones:
"pedimos responsabilidad al Gobierno regional y al Partido Popular. En su opinión,
"no pueden entrar en la dinámica de comprar el discurso de un partido que está atacando a las personas más vulnerables porque la ciudadanía de la Región de Murcia se merece otra cosa”.
Prioridades reales: pobreza infantil y becas comedor
La secretaria general situó el foco en los problemas estructurales de la infancia en la comunidad:
"en la Región de Murcia la tasa de pobreza infantil se eleva al 45% y, sin embargo,
solo el 2% del alumnado recibe beca comedor, frente a una media estatal del 15%". Para CCOO, la respuesta pasa por reforzar recursos y plantillas:
"hablemos de ratios, educadores, psicólogos e itinerarios de inclusión; el debate debe ir de derechos, no de miedos".