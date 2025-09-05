Teresa Fuentes Rivera: “estigmatizar a la infancia es una línea que no debe cruzarse”

CCOO Región de Murcia rechaza de plano la propuesta de Vox de cerrar los centros de menores y alerta del “riesgo de incendiar la convivencia” con mensajes que, según el sindicato, “instrumentalizan el drama” de los niños y niñas tutelados. En una entrevista en Más de uno Murcia (Onda Cero), la secretaria general Teresa Fuentes Rivera acusó a la ultraderecha de “pura demagogia” y recordó que “no se puede someter a referéndum la obligatoriedad que marca la ley de proteger a los menores vulnerables”.

33 centros y 602 menores atendidos

Fuentes precisó que en la Región de Murcia “hay 33 centros donde se atiende a 602 menores, nacionales y extranjeros, indistintamente” y desmintió que estos recursos se organicen por origen o nacionalidad: "la única diferenciación es si son de reforma o de protección. El sistema no distingue por nacionalidad, distingue por vulnerabilidad" .

Cómo se verifica la edad

La dirigente sindical rebatió los mensajes que cuestionan la mayoría o minoría de edad de los chicos que llegan solos: "cuando un chico declara que es menor, la Policía Nacional —un equipo especializado— realiza entrevistas individualizadas, analiza documentación y apariencia y, si hay dudas, ordena pruebas médicas. Es un procedimiento que funciona muy bien" . A su juicio, con esas afirmaciones “se está poniendo en cuestión la profesionalidad” de los agentes.

Repatriaciones y derechos del menor

Respecto a la devolución a países de origen, Fuentes fue tajante: "no es verdad que se pueda llevar a cabo sin más" . Recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a priorizar el interés superior del menor: "solo sería posible si hay garantías seguras y adecuadas en origen" . Y remató: "no hay menores 'legales o ilegales': hay menores que proteger" .

CCOO pide actuación de la Fiscalía

El sindicato ha solicitado a la Fiscalía que actúe por posibles delitos de odio. Fuentes subrayó que el Ministerio Público tiene competencia en protección del menor y puede impugnar medidas que no se ajusten al interés superior del niño; además, persigue los delitos de odio y añadió: "le pedimos valentía" .

Llamamiento al Gobierno regional y al PP

Fuentes extendió su petición de responsabilidad a las instituciones: "pedimos responsabilidad al Gobierno regional y al Partido Popular . En su opinión, "no pueden entrar en la dinámica de comprar el discurso de un partido que está atacando a las personas más vulnerables porque la ciudadanía de la Región de Murcia se merece otra cosa”.

Prioridades reales: pobreza infantil y becas comedor