conflicto

Teresa Fuentes Rivera: “estigmatizar a la infancia es una línea que no debe cruzarse”

La secretaria general de CCOO en la Región de Murcia, Teresa Fuentes Rivera, alerta en Más de uno Murcia de Onda Cero de que “en los 33 centros de la región se atiende a 602 menores, nacionales y extranjeros, indistintamente” y denuncia que “estigmatizar a la infancia es una línea que no debe cruzarse”.

Julián Vigara

Murcia |

Teresa Fuentes Rivera, secretaria general de CCOO R-M

CCOO Región de Murcia rechaza de plano la propuesta de Vox de cerrar los centros de menores y alerta del “riesgo de incendiar la convivencia” con mensajes que, según el sindicato, “instrumentalizan el drama” de los niños y niñas tutelados. En una entrevista en Más de uno Murcia (Onda Cero), la secretaria general Teresa Fuentes Rivera acusó a la ultraderecha de “pura demagogia” y recordó que “no se puede someter a referéndum la obligatoriedad que marca la ley de proteger a los menores vulnerables”.

33 centros y 602 menores atendidos

Fuentes precisó que en la Región de Murcia “hay 33 centros donde se atiende a 602 menores, nacionales y extranjeros, indistintamente” y desmintió que estos recursos se organicen por origen o nacionalidad: "la única diferenciación es si son de reforma o de protección. El sistema no distingue por nacionalidad, distingue por vulnerabilidad".

Cómo se verifica la edad

La dirigente sindical rebatió los mensajes que cuestionan la mayoría o minoría de edad de los chicos que llegan solos: "cuando un chico declara que es menor, la Policía Nacional —un equipo especializado— realiza entrevistas individualizadas, analiza documentación y apariencia y, si hay dudas, ordena pruebas médicas. Es un procedimiento que funciona muy bien". A su juicio, con esas afirmaciones “se está poniendo en cuestión la profesionalidad” de los agentes.

Repatriaciones y derechos del menor

Respecto a la devolución a países de origen, Fuentes fue tajante: "no es verdad que se pueda llevar a cabo sin más". Recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a priorizar el interés superior del menor: "solo sería posible si hay garantías seguras y adecuadas en origen". Y remató: "no hay menores 'legales o ilegales': hay menores que proteger".

CCOO pide actuación de la Fiscalía

El sindicato ha solicitado a la Fiscalía que actúe por posibles delitos de odio. Fuentes subrayó que el Ministerio Públicotiene competencia en protección del menor y puede impugnar medidas que no se ajusten al interés superior del niño; además, persigue los delitos de odio y añadió: "le pedimos valentía".

Llamamiento al Gobierno regional y al PP

Fuentes extendió su petición de responsabilidad a las instituciones: "pedimos responsabilidad al Gobierno regional y al Partido Popular. En su opinión, "no pueden entrar en la dinámica de comprar el discurso de un partido que está atacando a las personas más vulnerables porque la ciudadanía de la Región de Murcia se merece otra cosa”.

Prioridades reales: pobreza infantil y becas comedor

La secretaria general situó el foco en los problemas estructurales de la infancia en la comunidad: "en la Región de Murcia la tasa de pobreza infantil se eleva al 45% y, sin embargo, solo el 2% del alumnado recibe beca comedor, frente a una media estatal del 15%". Para CCOO, la respuesta pasa por reforzar recursos y plantillas: "hablemos de ratios, educadores, psicólogos e itinerarios de inclusión; el debate debe ir de derechos, no de miedos".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer