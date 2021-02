Jaime Pérez : "La tercera ola de la pandemia está controlada en la Región pero no hay que relajarse"

Jaime Pérez ha destacado hoy que la situación de la pandemia sigue mejorando en la Región “con una tasa de incidencia que desciende y una presión hospitalaria que mejora, aunque la situación en UCI sigue siendo delicada”.

El portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid considera que “la tercera ola de la pandemia en la Región de Murcia está controlada” con un número reproductivo que “ha descendido al nivel de junio y se sitúa en el 0,64, lo que significa que cada caso positivo contagia a menos de una persona”.

No obstante, Jaime Pérez insiste en que no hay que relajarse y hay que seguir reduciendo al máximo la vida social porque preocupa especialmente la cepa británica, con 62 casos en la Región que “nos hace afrontar una nueva realidad que exige más prudencia” y añade que “la mejoría no nos puede llevar a una desescalada que tendrá consecuencias imprevisibles”.

En este sentido, no ha querido avanzar si el Comité de Seguimiento Covid relajará las medidas, ante el descenso de contagios, la próxima semana.

Jaime Pérez ha expresado además que le preocupa que, este fin de semana, comiencen a organizarse, ilegalmente, fiestas privadas con motivo del Carnaval y por eso pide la actuación de las policías locales.

Comienza la vacunación para mayores de 80 años

El portavoz del Comité de Seguimiento Covid ha anunciado que la próxima semana se prevé vacunar a 600 mayores de 80 años en Cartagena y que la vacunación en este grupo también se iniciará la semana que viene en otros puntos de la Región.

Confía en que, en función de la disponibilidad de dosis, puedan simultanear la inmunización con viales de AstraZeneca a los grupos 3b y 6.

También ha avanzado que la consejería de Educación y Cultura ha comunicado a Salud que la próxima semana remitirá el listado con los docentes que quieren vacunarse, mientras que la delegación del Gobierno tiene previsto enviar los datos de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que se van a vacunar en la Región.

Actualización de datos

En la última jornada han fallecido 11 personas por covid con edades comprendidas entre los 58 y 88 años. Hay 197 nuevos casos y 627 personas hospitalizadas, de ellas 147 en la UCI.