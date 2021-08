El tanque de tormentas de Los Alcázares inaugurado por la CARM en 2016 nunca ha entrado en funcionamientos debido a graves deficiencias técnicas

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, insiste en que "es absolutamente necesario que la la CARM solucione las deficiencias técnicas que presenta el tanque de tormentas que construyó e inauguró en febrero de 2016 en la zona de la plaza de la Pescadería porque está provocando vertidos al Mar Menor".

Pérez Cervera asegura que no el Ayuntamiento de Los Alcázares "no puede recepcionar el tanque de tormentas mientras no se subsanen las deficiencias técnicas que debe acometer la CARM" y añade que el anterior director general del Agua, Sebastián Delgado Amaro, estaba al tanto de la delicada situación y barajando alternativas puesto que el citado tanque carece de una red de pluviales y "sería necesario invertir otros 2 millones de euros para colocar unos tubos que conduzcan las aguas del tanque a la depuradora".

El último informe, fechado el 1 de julio de 2021, advierte de que las compuertas del tanque de tormentas "no son estancas" y, por tanto, "no se cumple la condiciones de cierre hermético y el tanque con la compuerta cerrada se sigue llenando de agua, por lo que se inunda todo el tanque de tormentas y por rebose, pasa al aliviadero por lo que el alcantarillado entra en carga y se desbordan las aguas al Mar Menor". "Dicha deficiencia es muy grave" dice el informe "puesto que inundaría la red de alcantarillado en caso de llenarse a el tanque por lluvias".

El citado informe técnico advierte de que "tras finalizar las obras, la instalación ha soportado dos episodios de inundaciones, y dada la ausencia de mantenimiento, se desconoce el estado actual de funcionamiento de toda la maquinaria, así como de todos los ssitemas y dispositivos de protección eléctricos de la instalación que en estos dos periodos han estado sumergidos bajos las aguas de escorrentía".

La empresa concesionaria Aquialia, tras revisar en su día las obras del tanque de tormentas, también advirtió de graves deficiencias técnicas. Un informe fechado el 1 de junio de 2016 advierte de problemas con la ejecución de las arquetas, los equipos de bombeo, las compuertas de seccionamiento, los motores de las compuertas de seccionamiento, la ejecución del colector de pluviales o la conexión del bombeo existente con el depósito de laminación. "Dado que las compuertas instaladas no son estancas no se puede proceder a conectar el aliviadero de residuales al depósito laminador" dice la empresa y advierte de que "si se efectúa dicha conexión se corre el grave riesgo de verter aguas residuales hacia la playa contaminando una zona especialmente sensible como es el Mar Menor".

La CARM calificó la obra de trascendental para frenar vertidos al Mar Menor

El tanque de tormentas de Los Alcázares fue inaugurado en febrero de 2016 por la entonces consejera de Agricultura y Agua, Adela Martínez Cachá y el entonces alcalde de Los Alcázares, Anastasio Bastida, del PP. Sin embargo, el tanque de tormentas nunca ha entrado en funcionamiento. "Se trata de una obra trascendente de nuestro plan vertido cero al Mar Menor" declaró Martínez Cachá. El citado tanque de tormentas tuvo un coste de 1,2 millones de euros.

El diputado Jesús Cano dice que compete al Ayuntamiento de Los Alcázares poner en marcha el tanque de tormentas

“Es el Ayuntamiento socialista de Los Alcázares el que debe asumir su responsabilidad y poner en marcha el tanque de tormentas que ha construido el Gobierno regional” ha declarado el diputado del PP, Jesús Cano.

Cano ha puntualizado que “desde la fecha de recepción de las obras el 18 de diciembre de 2015, la explotación y correcto funcionamiento del tanque de tormentas es competencia exclusiva del Ayuntamiento de Los Alcázares, ya que a todos los efectos es una infraestructura municipal que se tiene que coordinar con el funcionamiento del resto de impulsiones de la red de saneamiento municipal”.

“En caso de que el tanque se encuentre lleno y no haya sido evacuado por el Ayuntamiento en el periodo de entrelluvias, ante un nuevo episodio de lluvias el tanque permanece cerrado y el agua de la red de pluviales discurrirá por superficie rebosando en la arqueta de entrada”, ha explicado el parlamentario autonómico, que al hilo ha añadido que “en ningún caso esta agua se mezclará con el agua del tanque, ya que este permanece cerrado”.

“Por tanto, nos encontramos ante una nueva crítica sin fundamento de un PSOE que, una vez más, hace dejación de funciones: se quejan de que está parado el tanque de tormentas, pero el Gobierno regional construye y es competencia del Ayuntamiento ponerlo en marcha” dice Cano.

"Da pena escuchar a Jesús Cano"

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha dicho que le causa sorpresa y pena escuchar a diputado Jesús Cano "porque demuestra que no hay comunicación entre el gobierno regional y el grupo parlamentario popular, demuestra que no tiene ni idea de cómo funciona un tanque de tormentas y contribuye a incrementar la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones para solucionar la grave problemática del Mar Menor cuando las competencias de cada uno están muy claras".