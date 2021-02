Suspendidas las procesiones de Semana Santa en la Región de Murcia

El Obispado ha comunicado que este año no habrá procesiones de Semana Santa en la Región de Murcia por la pandemia de coronavirus. Estaba previsto que los desfiles procesionales se celebraran entre el 26 de marzo y el 4 de abril.

Esta decisión se acordó en una reunión plenaria, realizada de forma telemática, el pasado domingo, con la participación de los representantes de la delegación, así como de los presidentes de cabildos, juntas generales y de otras hermandades y cofradías de toda la diócesis.

El obispo, José Manuel Lorca Planes, "hizo ver" a los integrantes de la delegación cómo, entre otros criterios, el “sentido común” había de ser "determinante" para evaluar si se podrían llevar a cabo los desfiles procesionales.

La decisión de cancelar la Semana Santa fue unánime y también se animó a los representantes de hermandades y cofradías a realizar esos días actos de culto sobre esta celebración bajo el "riguroso cumplimiento" de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias competentes para frenar la pandemia de coronavirus.

Con esta cancelación, ya son dos años consecutivos en los que no habrá desfiles procesionales en la comunidad murciana.

El Cabildo Superior de Cofradías anima a los cofrades a que no pierdan la esperanza

El Presidente del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia, Juan Ignacio Sánchez, lamenta mucho la nueva suspensión, considerando que ya son tres años sin procesiones porque "en 2019 muchas no pudieron salir por la lluvia". No obstante anima a cofrades y nazarenos a que "no pierdan la esperanza y sigan luchando por el futuro de la Semana Santa murciana".

Juan Ignacio Sánchez espera que algunos actos, como el pregón, puedan realizarse con aforo reducido. No obstante, señala que están "preparados para realizar actividades online y retransmitir procesiones por TV, como el año pasado". Sánchez ha señalado que, además, potenciarán los actos de culto en el interior de las iglesias.