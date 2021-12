La supresión del impuesto de patrimonio que pide CROEM solo beneficiaría a 3994 murcianos ricos que declaran una media de 3,5 millones

Según datos Hacienda, solo 3.994 murcianos (el 0,4% de los residentes en la Región que obtuvieron rentas) declararon en junio de 2020 Impuesto de Patrimonio por importe de 25,4 millones de euros, lo que representa el 0,16% de la tributación efectiva sobre un patrimonio total declarado que asciende a 15.431 millones de euros.

La media declarada por contribuyente es de 3,5 millones de euros de patrimonio total, y un pago medio a Hacienda de 6.363 euros.

Los 3.994 murcianos con mayores patrimonios declaran unos ingresos medios al año de 158.377 euros.

"El patrimonio empresarial en el Impuesto de Patrimonio está exento, por lo que la petición empresarial beneficiaría únicamente a una mínima parte de los 89.943 empresarios individuales de la Región de Murcia y les beneficiaría para no tributar por su patrimonio personal, no por el patrimonio empresarial" declara el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda, José María Mollinedo.

"La organización empresarial, por tanto, está defendiendo intereses personas, que no empresariales porque no todos los murcianos que declaran impuesto de patrimonio forman parte de sociedades empresariales" declara Mollinedo. "Las empresas pagan impuestos de sociedades, cuotas a la seguridad social, pero no impuesto de patrimonio".

La patronal murciana CROEM lleva años pidiendo al Gobierno Regional de López Miras la eliminación del impuesto de patrimonio. Algo a lo que se ha comprometido en diciembre de 2018 el presidente murciano "en cuanto la sostenibilidad financiera de la comunidad lo permita" según declaró a Onda Cero.

El presidente de CROEM, José María Albarracín, ha calificado del impuesto de patrimonio de "obsoleto e injusto porque grava el ahorro y es confiscatorio".

Según Albarracín, España es el único país de la UE que mantiene este impuesto y, en su opinión, "esto crea notables diferencias de cara a la atracción de inversiones y genera ciudadanos de primera y de segunda dentro del entorno europeo".

Sin embargo, en opinión del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, el impuesto de patrimonio no ahuyenta inversiones "porque las empresas están exentas de tributar por ese impuesto".

El pasado mes de octubre, el presidente de CROEM también pidió al presidente López Miras que la rebaja del Impuesto de Sucesiones se ampliara a hermanos y sobrinos, petición a la que el Gobierno Regional ha accedido en los presupuestos de la CARM para 2022. CROEM también pide que se siga rebajando aún más el tramo autonómico del IRPF.