El SUP denuncia la falta de hasta 600 policías en la Región de Murcia y alerta de graves carencias en medios e infraestructuras

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado un déficit de entre 500 y 600 policías nacionales en la Región de Murcia. Según explicó su secretario general, Adrián Rodríguez, en una entrevista en Más de uno Murcia de Onda Cero, esta carencia de efectivos provoca sobrecarga laboral en las comisarías y afecta directamente a la calidad del servicio que recibe la ciudadanía.

Rodríguez detalló que, pese a la llegada de algunos agentes con el concurso de méritos, “la plantilla sigue siendo muy escasa para una región uniprovincial con tanta carga de trabajo”. Áreas como la atención a la familia, las oficinas de denuncias o extranjería están “completamente desbordadas”, lo que genera listas de espera más largas y obliga a los policías a realizar jornadas interminables y a cubrir turnos con horas extra.

En cuanto a los medios materiales, el responsable sindical denunció que “en automoción se hacen auténticos malabarismos para mantener vehículos en servicio” y que, en muchos casos, los coches que llegan a Murcia “son de segunda mano”. También apuntó que la región “sigue siendo el patito feo en la distribución de recursos” por parte de la Dirección General de la Policía.

Respecto a las infraestructuras policiales, el SUP criticó la “decepcionante” reubicación provisional de la comisaría de Molina de Segura y el bloqueo de la nueva comisaría de Alcantarilla, cuya construcción sigue paralizada pese a haberse puesto en dos ocasiones la primera piedra. “Las diferencias políticas mantienen atrapados a los policías y a los ciudadanos en instalaciones lamentables”, lamentó Rodríguez.

El dirigente sindical alertó además de la situación de los polígonos industriales de Alcantarilla, donde “muchas veces solo hay un coche patrulla para toda la demarcación”, lo que facilita la actividad de la delincuencia por la ubicación y múltiples salidas de estas áreas.

El SUP en Murcia reclama con urgencia un aumento de agentes de Policía Nacional, la dotación de vehículos y equipos adecuados y el desbloqueo de infraestructuras clave para mejorar las condiciones de trabajo de los agentes y reforzar la seguridad ciudadana en toda la región.