La sopa verde reduce a cero las capturas de langostino en el Mar Menor

El mal estado del Mar Menor ha dejado las capturas de langostino prácticamente a cero. Los pescadores de San Pedro piden ayuda y soluciones a las administraciones públicas para compensar las pérdidas.

La campaña de pesca de langostino comenzó a principios de mayo y solo han logrado capturar 40 kilos de langostino en toda la campaña relata José Blaya, patrón de la Cofradía de Pescadores de San Pedro. Afirma que se han superado las peores previsiones de pesca debido a la falta de oxígeno y a la ova que tapa todo el suelo. El año pasado capturaron unos 8.000 kilos de langostino "y cuando el Mar Menor estaba bien solíamos sacar más de 30.000 kilos" dice.

El jefe de pesca de la consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente y portavoz del Comité de Seguimiento del Mar Menor, Emilio Mariadolores ha relatado a Onda Cero que "la proliferación de algas filamentosas que durante la noche se posan en el suelo y de día suben a la superficie para hacer la fotosíntesis impide el desplazamiento de los langostinos y que puedan ser atrapados por las redes de los pescadores" y añade que "el langostino no ha desaparecido, no hay sobreexplotacion de langostino. El problema es que al no poder desplazarse no pueden ser capturados"

El langostino se reproduce en el Mediterráneo y durante los meses de marzo y abril entra en el Mar Menor. El langostino del Mar Menor siempre ha sido muy apreciado por su excelente sabor debido a la salinidad de la laguna.

Los pescadores de San Pedro del Pinatar, unos 40 barcos, ya no emplean sus barcos y redes para sacar peces del Mar Menor sino ova. Según Blaya, retiran diariamente 40 toneladas de biomasa de la laguna que al día siguiente vuelve a aparecer.

Según ha informado el consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo, en lo que va de año llevan gastados tres millones de euros en la retirada de 4000 toneladas de algas del Mar Menor, 7 millones y 12.000 toneladas desde 2017.

La Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar está compuesta por unas 75 embarcaciones de las que dependen 180 familias.