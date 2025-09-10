El solar de la estación de autobuses de Murcia albergará un mercado, áreas ajardinadas y vivienda

En una entrevista en Onda Cero Murcia, el alcalde José Ballesta reconoció la gran complejidad administrativa del proyecto de San Esteban por la necesidad de coordinar a tres administraciones y de obtener validaciones de la Abogacía del Estado, la Intervención General y aprobación en Consejo de Ministros. Aun así, aseguró que “muy pronto” se verán avances: la prospección arqueológica y los trabajos previos del soporte de las futuras cimentaciones podrán arrancar en cuanto llegue el último documento pendiente del Ministerio. Esta fase inicial será financiada por el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma.

San Esteban: situación y próximos pasos

Ballesta explicó que el proyecto y la financiación ya están definidos, pero la tramitación ha sido “más compleja de lo previsto”. El objetivo inmediato es activar los trabajos técnicos que permitan preparar el terreno y garantizar la protección del yacimiento antes de fases constructivas posteriores.

Fiscalidad y cuentas municipales

Tras dos años de ajuste, el regidor anunció que en 2026 no subirá ningún impuesto ni ninguna tasa —ni siquiera por actualización del IPC—. Además, se suprimirán precios públicos menores como las revisiones de sonido en vía pública o la inscripción de parejas de hecho, dentro de una estrategia para devolver estabilidad al contribuyente sin comprometer los servicios esenciales.

Ciudad verde y movilidad

Licitación del Parque Metropolitano Oeste y avance de la Conexión Oeste para coser La Seda, La Pólvora y el Malecón.

y avance de la para coser La Seda, La Pólvora y el Malecón. Gran bulevar ajardinado sobre la losa del soterramiento ferroviario en el sur de la ciudad.

sobre la losa del soterramiento ferroviario en el sur de la ciudad. Continuidad de Murcia Río como eje de paseo y encuentro ciudadano.

como eje de paseo y encuentro ciudadano. Tranvía: convenio a tres bandas, presupuesto en torno a 90 millones y estudio informativo en marcha. Primera fase: Plaza Circular–El Carmen/Infante; después, conexión con la nueva estación y, más adelante, extensión hacia El Palmar.

Y al final, la vieja estación de autobuses de San Andrés

El alcalde avanzó que el Ayuntamiento trabaja con un preproyecto para el futuro del ámbito de la actual estación: adecuación del mercado, nuevas zonas ajardinadas y viviendas destinadas a atajar situaciones de infravivienda en el entorno. Todo queda condicionado a una secuencia previa: culminar la obra ferroviaria, levantar las vías en superficie, descontaminar el suelo y ejecutar la nueva terminal —con un plazo estimado de 24 meses desde el inicio de obra—. Solo tras el traslado de la actividad a la nueva estación se intervendrá sobre los terrenos de la vieja terminal.