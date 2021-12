El Sindicato Médico advierte de la fuga de médicos a regiones limítrofes como Alicante que ofrecen mejores condiciones de trabajo

María José Campillo, portavoz del Sindicato Médico, advierte de que ya se marchan más médicos de la Región de los que llegan debido a las malas condiciones laborales que está ofreciendo el Servicio Murciano de Salud. "No puede ser que un médico especialista quiera trabajar en la región y el SMS le ofrezca un contrato de 10 días cuando en hospitales de Orihuela o Torrevieja están ofreciendo contratos de un año".

Campillo ha informado de que este año se han marchado de la Región 120 médicos a trabajar a otras regiones de España o al extranjero mientras que solo han llegado 90. "El déficit es negativo y eso es algo que la Región no se puede permitir mientras no dejan de aumentar las listas de espera. Si no se contratan facultativos la sanidad murciana no tendrán solución".

La portavoz del Sindicato Médico ha calificado de "ficticios" los presupuestos de sanidad "porque siempre presupuestan menos del gasto real y necesario. Así llevan años" y lamenta que el SMS no les dé información detallada de los facultativos que han sido contratados durante la pandemia. "Dicen que han contratado 400 médicos, pero nosotros dudamos de esa cifra. Los refuerzos han sido muy escasos y claramente insuficientes para responder a la demanda asistencial de la población".