El Seprona pide la suspensión "inmediata" de producción agrícola en tres fincas por alta contaminación de metales pesados

Un informe del SEPRONA de la Guardia Civil pide a un juez que suspenda inmediatamente la producción agrícola en tres parcelas próximas a los restos de la vieja Balsa Jenny y cualquier comercialización de los productos sobre ellas cultivados.

La Guardia Civil realiza esta petición tras comprobar que se dan concentraciones “muy elevadas” de metales pesados como plomo, arsénico, cadmio, zinc, o cobre. En relación al plomo, el informe habla de “magnitud inadmisible para el desarrollo agrícola”.

“En valores absolutos, hay que destacar una altísima concentración hallada en una de las muestras que alcanza un valor de 12.750mg/kilo; más que un suelo se asemeja a las concentraciones propias de un residuo peligroso” advierte el informe de la Benemérita.

Destaca el apartado denominado "transferencia del suelo a los productos agrícolas cultivados sobre estos suelos contaminados" y destaca que "dadas las elevadas concentraciones de metales pesados en las muestras de suelo M2, M3 y M4, resulta evidente que las verduras, hortalizas y cereales que sobre ellos se cultivan, estarían acumulando estos metales en sus tejidos, produciéndose la transferencia de estos contaminantes a la cadena trófica, siendo el consumidor final, dependiendo del cultivo, el ser humano, el ganado o la fauna silvestre. De los metales pesados existentes en estos suelos contaminados destaca el PLOMO por su elevada concentración en su forma biodisponible (fracción de metales pesados que está disponible para la absorción por las plantas y su acumulación en los tejidos)".

Parcelas agrícolas inspeccionadas | Onda Cero

El informe del Seprona de la Guardia Civil remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, al que ha tenido acceso Onda Cero, que investiga por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente a Portmán Golf, propietaria del vertedero Los Blancos, indica que los suelos agrícolas inspeccionados "deben ser declarados contaminados por excederse 100 veces los niveles de referencia genéricos de referencia para el plomo" y que "que la contaminación de los suelos impactados por los lixiviados, los arrastres originados por las escorrentías y la deposición atmosférica del material han provocado, casi con total seguridad, una transferencia de metales pesados a las hortalizas y vegetales que sobre ellos e han venido cultivando hasta la actualidad".

El informe del Seprona de la Guardia Civil no solo pide que se suspenda la producción agrícola en esas parcelas y la comercialización de los productos cultivados en ella, también advierte de que los trabajadores agrícolas se encuentran directamente expuestos a estos suelos contaminados tanto por las vías de ingesta, inhalación y contacto dérmico durante el desarrollo de su trabajo.

Entre las medidas cautelares a adoptar, la Guardia Civil pide al juez la suspensión inmediata de toda labora agrícola hasta que los suelos no hayan sido descontaminados y, por supuesto, la comercialización de los productos cultivados en ellas con destino al consumo humano o animal. “Para ello, sería necesario participar los resultados del presente informe tanto a la Dirección General de Sanidad Vegetal para la retirada si procede de la acreditación como Cultivos Ecológicos. El control de productos agrícolas producidos en las fincas muestreadas prohibiendo su producción y evaluar el alcance de la contaminación al restos de parcelas limítrofes. Participar también los resultados de los análisis de tierras vegetales realizados a la Dirección General de Calidad Ambiental, para la iniciar los trámites de declaración de los suelos como contaminados”.

Trabajadores agrícolas expuestos

También dice que “se deberían adoptar medidas que eviten que sean erosionados por las escorrentías superficiales y la acción de la erosión eólica que contribuyan a la continuidad de la contaminación tanto de las masas de aguas marinas y superficiales como el aire ambiente” y “se debería estudiar por el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo dependiente de la Seguridad Social, medidas de prevención de riegos por exposición metales pesados a adoptar para los operarios agrícolas de estas parcelas así como estudio de afección que pudieran presentar”.

El informe de la Guardia Civil recuerda que “(… el plomo puede causar neurotoxicidad para el desarrollo en niños de corta edad y problemas cardiovasculares y nefrotoxicidad en adultos. La evaluación del riesgo del plomo se basó en estos efectos adversos potencialmente críticos. Según la conclusión de la Autoridad, hay varios parámetros críticos, como la neurotoxicidad para el desarrollo y la nefrotoxicidad en adultos, para los que no está demostrado que exista un umbral. Por lo tanto, no puede deducirse que haya una ingesta semanal tolerable. La Autoridad expresó su preocupación por la posibilidad de que los niveles actuales de exposición alimentaria al plomo afecten al desarrollo neurológico de los fetos, los lactantes y los niños.(…)”

Los consumidores deben lavar a conciencia esos productos

El doctor en Minería y Desarrollo Sostenible, ex investigador de la UPCT y ahora en la universidad francesa de Limoges, José Matías Peñas, ha declarado en Onda Cero que "se está poniendo en riesgo la salud de los consumidores" y dice que la CARM debería ordenar en qué suelos del entorno de la sierra minera se puede o no se puede cultivar debido a los lixiviados de metales pesados". "Y caso de que se pueda cultivar, deberían hacer un estudio de cultivos alternativos a realizar en esas zonas que no sean especies acumuladoras de metales. Y desde luego los trabajadores agrícolas deberían ir protegidos con mascarillas, guantes, ropa de manga larga...etc.." dice el investigador.

Matías Peñas también recomienda a los consumidores que "laven a conciencia estos productos agrícolas porque no llevan ningún tipo de precocinado". Las muestras se han tomado en tres fincas agrícolas de grandes dimensiones que, según Matías Peñas, suelen cultivar lechugas, patata y melones.

La CARM dice que solo hay metales pesados en zonas del camino

Desde la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente han explicado a Onda Cero que según los análisis realizados (porque los realizó un laboratorio y pagó la Comunidad) a instancias del Seprona, "hay una presencia de metales pesados en la tierra analizada en la zona colindante a los caminos adyacentes a la parcela (por donde se entiende hay escorrentías cuando llueve), y también se realizaron análisis en las zonas centrales de la parcela para servir de comparación, no registrándose los valores de metales pesados que en las zonas colindantes al camino ni siendo los resultados incompatibles con el cultivo. Se entiende que los valores están comprendidos en niveles aptos".

Desde la Consejería explican que las muestras se llevaron, precintadas a un laboratorio privado acreditado, el cual se limita a dar resultados cuantitativos y no hace una evaluación de los resultados, las muestras fueron tomadas a dos profundidades 5 cm para analizar el contenido totales de metales pesados (influencia de los arrastres por lluvia) y a 20 cm para determinar las concentraciones en extracto de saturación, fracción asimilable y contenido totales.

"Los niveles en la muestra tomada en el centro de la parcela, representativa de su situación respecto al contenido de metales pesados, se obtienen unos valores medios y en base a lo establecido en el RD 1310/1990 los hace aptos para el cultivo, respecto a la fracción asimilable los niveles asimilables tendrían que valorarse en cosecha la capacidad de absorción al tratarse de suelo ligeramente básicos donde la bioabsorcion por la planta es menor" dicen.

Subrayan además desde la Consejería que "todas las empresas deben contar obligatoriamente, para el cumplimiento de la legislación en materia de higiene, con un análisis de riesgo y puntos críticos que exige el muestreo de cosecha respecto a los niveles de metales pesados, entre otros contaminantes". Dicen que "el Ministerio determina la muestra que se debe inspeccionar y la Comunidad lleva a cabo dichos controles y luego cada empresa tiene sus propios sistemas de certificación que los compradores les exigen y más en la zona del Mar Menor, para acreditar la salud de los productos".