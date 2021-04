Salud asegura que no se cerrarán puntos de vacunación y pide a los alcaldes socialistas que no generen incertidumbre

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha comparecido ante la prensa tras las críticas de los alcaldes y alcaldesas socialistas, que han denunciado la reducción de puntos de vacunación y han asegurado que son muchas las quejas de vecinos que tienen que desplazarse a otras localidades para vacunarse.

El consejero Pedreño ha asegurado que “no se va a cerrar ningún punto de vacunación en ningún municipio” y que se dará la opción a las personas que tengan problemas de movilidad o de desplazamiento para que puedan ser vacunados en sus centros de salud en lugar de acudir a los puntos de vacunación masiva.

Pedreño ha explicado que la próxima semana “finalizará la vacunación en la población de entre 70 y 79 años y comenzará en breve la inmunización al grupo de entre 50 y 69 que es el más numeroso, de hecho casi triplica al de más de 70 años”.

El consejero señala que elegir puntos de vacunación masiva, aunque haya que desplazarse, “agiliza más el proceso”, especialmente en estos grupos de edad que no suelen tener problemas de movilidad.

Pedreño ha insistido en que el proceso de vacunación es complicado y que la estrategia va cambiando “según el número de dosis que se va recibiendo” y considerando también “las características de las vacunas que se reciben y de los tramos de edad a los que hay que inmunizar”

Considera que las críticas de alcaldes y alcaldesas socialistas “son injustas e inadmisibles” y les ha recriminado “las declaraciones que han podido generar alarma y no se corresponden con la realidad en un proceso largo y no exento de complicaciones” que pretende con esos centros masivos que se progrese cuanto antes en la inmunización. El consejero pide a los alcaldes y alcaldesas que “colaboren y no generen incertidumbre porque la gente lo que quiere es vacunarse”, según Pedreño.