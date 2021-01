Salud afirma que vacunaron a más de 600 funcionarios de la Consejería y del SMS fuera de protocolo porque sobraban vacunas

Desde la Consejería de Salud insisten en que optaron por vacunar a profesionales sanitario no prioritarios del grupo 3 porque sobraban vacunas que no se podían usar en otra población puesto que el Ministerio de Sanidad ha estipulado que deben pasar de fase todas las comunidades autónomas al mismo tiempo. "No podíamos empezar a vacunar a los mayores de 80 años por ejemplo" dicen.

Salud optó por vacunar a más de 600 funcionarios de la Consejería y del SMS fuera de protocolo. Estos profesionales no trabajaban en centros asistenciales ni están en primera línea de salud pública.

Sin embargo, hay más de 1000 trabajadores de ayuda a domicilio y 9500 grandes dependientes están todavía a la espera de ser vacunados. Los grandes dependientes forman parte del grupo 4 de la primera fase de vacunación. Los grandes dependientes están empezando a ser citados ahora por los centros de salud para recibir la primera dosis de la vacuna, aunque desde Salud aseguran que empezaron a vacunar de manera simultánea a personal del grupo 2, 3 y 4.

No hay retraso, hay un intervalo en la administración

Salud ha informado de que los profesionales sanitarios del grupo 2 vacunados, los que están en primera línea, recibirán la segunda dosis a los 21 días. Los profesionales no prioritarios del grupo 3 recibirán la segunda dosis a los 35 días.

No se retrasa debido a que falten vacunas, explican en Salud, sino porque el nuevo protocolo del Ministerio de Sanidad es más restrictivo y para incorporar a más dependientes del grupo 4 a la vacunación de la primera dosis. “No hay un retraso en la vacunación. Hay un intervalo en la administración de la segunda dosis que puede llegar hasta el día 42" insiste el portavoz del Comité Covid, Jaime Pérez.

Aunque desde Salud aseguran que el personal sanitario del grupo 2, los que están en primera línea, van a recibir la segunda dosis a los 21 días, el gerente de la Arrixaca, Ángel Baeza, a través de una comunicación interna a la que ha tenido acceso Onda Cero, ha informado de que la administración de la segunda dosis al personal del hospital comienza el 29 de enero y que puede que no todos se vacunen a los 21 días. Habla de un intervalo de tiempo que puede llegar hasta el día 42, es decir, habrá sanitarios de primera línea que recibirán la segunda dosis a las seis semanas.

Por su parte, la Marea Blanca ha exigido a la Consejería de Salud que explique por qué los sanitarios de primera línea de hospitales y centros públicos aún no han recibido la segunda dosis de la vacuna y, sin embargo, todo el personal de hospitales privados ya han recibido la segunda dosis de la vacuna según el listado facilitado por el Ayuntamiento de Murcia.

Murcia es la comunidad a la que más vacunas asigna el Ministerio de Sanidad

Murcia es la región más beneficiada por el Ministerio de Sanidad en la asignación de vacunas respecto a su población.

Para la etapa 1, Murcia tenía asignadas 100.000 dosis para vacunar a 50.000 personas. Ahora la región de Murcia tiene asignadas de forma real hasta el 18 de marzo un total de 180.000 dosis.

La Consejería de Salud ya ha administrado 52.550 vacunas hasta el día de ayer, en que se inyectaron 3.663. Concretamente, 42.982 personas se han vacunado ya con la primera dosis y más 9.568 con la segunda dosis.

La vacunación frena los brotes de contagios en residencias

La región de Murcia se ha convertido en la primera región en dispensar la segunda dosis de la vacuna en residencias y creen que ya ha empezado a tener efectos puesto que se ha reducidos los brotes en residencias.

Entre la semana del 4 al 10 de enero se registraron 583 casos en residencias y durante la semana comprendida entre el 11 y 17 de enero, el número de casos se redujo a 147 casos.