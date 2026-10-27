Las rutas en kayak, la experiencia estrella del nuevo motor de reservas de la Costa Cálida

El sector náutico de la Costa Cálida cierra un verano muy positivo, en el que además ha estrenado una herramienta para acercar sus actividades al visitante. Lo ha explicado el presidente de la Estación Náutica Costa Cálida, David Caro, en una entrevista en Más de uno Murcia de Onda Cero.

Según Caro, las empresas “han trabajado muy bien” durante la temporada. La estabilidad del tiempo ha sido determinante, ya que casi todas las actividades han estado operativas para los turistas que buscaban experiencias en el litoral.

El presidente ha centrado su balance en el motor de reservas, presentado en junio con 30 experiencias de 'turismo azul'. Lo ha definido como “un proyecto pionero a nivel nacional”, pues ninguna otra comunidad autónoma ha trabajado de forma conjunta con todo el sector. En esta primera fase participan 15 empresas, cada una con dos propuestas. El sistema permite reservar “a golpe de clic”, ha facilitado el proceso al usuario e incrementado las reservas de las empresas adheridas.

La ruta en kayak ha sido la actividad más demandada. Caro la considera accesible, porque no exige nivel previo, con un mar en calma como escenario. Los guías aprovechan el recorrido para contar historias y anécdotas del litoral, un valor añadido que, a su juicio, explica el éxito del producto.

El catálogo se comercializa desde la web de la Estación Náutica Costa Cálida, concebida como portal de afiliación. Allí se puede reservar directamente en las empresas participantes. El sistema está enlazado con agencias en línea como Civitatis o GetYourGuide, lo que da al destino presencia en plataformas internacionales. En las próximas fases se incorporarán nuevas empresas.

El propósito, ha subrayado Caro, es desestacionalizar la oferta para que el buceo, el kayak o el paddle surf sigan disponibles en otoño e invierno. Ahí influye la diversidad de una costa que va del Mar Menor a dos reservas marinas, las mismas que sitúan a la región como referencia europea en buceo.