La Ruta de las Canteras muestra la huella y el valor del árido murciano

El próximo sábado 25 de octubre, Fortuna volverá a ser punto de encuentro entre el deporte, el medio ambiente y la industria minera de la Región. Llega la IV Ruta de las Canteras, una prueba trail que permite correr o hacer senderismo por el interior de explotaciones mineras y espacios naturales, promovida por la Asociación de Fabricantes de Áridos de la Región de Murcia (AFAREM).

El evento fue presentado en el espacio Construyendo del programa Más de Uno Murcia, y realizado junto a María Luisa Lucas, secretaria general de FRECOM. En el programa ha estado, José Antonio Navarro, vicepresidente de AFAREM, quien destacó que esta ruta “nació con el objetivo de acercar la minería a la sociedad, mostrar su valor y su compromiso ambiental”.

Navarro explicó que parte del recorrido discurre por el interior de las canteras, “para que los corredores y senderistas vean de cerca cómo se trabaja y cómo estos espacios conviven con la naturaleza”. La iniciativa, subrayó, combina tres objetivos: el divulgativo, el deportivo y el medioambiental, ya que tras la prueba se calcula la huella de carbono y se realiza una plantación de árboles con la participación de escolares y vecinos del municipio.

“Queremos que la gente conozca la minería real, que vea que también hay restauración, sostenibilidad y trabajo responsable. Plantamos árboles cada año y generamos cultura y conocimiento”, explicó.

Este 2025, la Ruta de las Canteras da un salto importante: se integra en la Liga Diamond Trail de la Federación Murciana de Atletismo, un circuito de élite que reconoce su singularidad como una de las pocas pruebas de España que transcurren dentro de explotaciones mineras activas.

La jornada ofrecerá distintas modalidades:

Trail de 36 kilómetros, con un tiempo máximo de 7 horas.

Carrera de 10 km competitiva.

Relevo mixto 10 km.

Marcha senderista de 10 km, pensada para el público familiar.

El vicepresidente de AFAREM recordó que el sector de los áridos “está presente en casi todo lo que nos rodea, desde el suelo y los edificios hasta los cristales o los dispositivos electrónicos”, y que contar con canteras de proximidad es esencial para evitar sobrecostes y reducir emisiones en transporte.

“Somos la industria de lo evidente,dijo Navarro porque el árido está en casi el 99% de lo que usamos cada día, pero a menudo pasa desapercibido”.

La Ruta de las Canteras se consolida así como un ejemplo de apertura y transparencia, mostrando que la minería regional puede ser compatible con la sostenibilidad, la restauración ambiental y la participación ciudadana.

Las inscripciones pueden realizarse a través de las webs www.lanzatumeta.es y rutadelascanteras.org

