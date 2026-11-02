Tu risa me hace libre, devuelve a Josefina Manresa al centro de la historia de Miguel Hernández

Cuando la Guardia Civil acudía a registrar su casa en busca de escritos de Miguel Hernández, Josefina Manresa repartía los papeles entre las vecinas o los enterraba en el huerto. Aquella custodia, discreta y sostenida durante décadas, es el eje de Tu risa me hace libre, la nueva novela de José Antonio Lucero, que la editorial Espasa ha publicado.

El autor, licenciado en Historia, profesor y divulgador en YouTube con el canal La cuna de Halicarnaso, presentó la obra en Onda Cero. Allí explicó que quiso acercarse al poeta desde la mirada de su viuda. “Intento acercarme a la persona”, afirmó sobre un Miguel Hernández que murió con 31 años, “cargado de sueños” y con “un gran ejemplo de dignidad” hasta el final de sus días.

Un mito que desmontar

Lucero aprovechó la entrevista para desmentir uno de los tópicos más extendidos sobre el poeta de Orihuela. Según dijo a Más de uno Murcia, Hernández no era analfabeto ni puramente autodidacta, ya que fue un alumno de notas brillantes cuyo talento advirtieron enseguida sus maestros jesuitas. El punto de quiebra llegó cuando su padre, a los 15 años, lo sacó del colegio de Santo Domingo de Orihuela porque quería para él el negocio de las cabras y no se fiaba de los jesuitas. Esa relación “tormentosa”, sostiene el autor, “está en el origen de la potencia literaria” del poeta.

La risa como resistencia

El título de la novela alude a una constante del libro. Lucero recordó que Josefina Manresa, en sus memorias, evocaba que la relación con Miguel Hernández duró solo siete años, “maravillosamente intensos”, y que lo que más recordaba de ellos era cómo reían los dos. “La risa y la alegría como forma de resistencia”, resumió el autor. Para reconstruir esa intimidad ha trabajado en profundidad el epistolario del poeta.

La novela cuenta con las voces de ambos protagonistas y recorre desde la Orihuela de los años treinta hasta el Madrid de la Generación del 27, la Guerra Civil y las cárceles franquistas. Incluye la carta en la que Josefina le confiesa que solo tiene pan y cebolla para comer, origen de las “Nanas de la cebolla”, versos de los que procede el título.

Una viuda sin pensión

Lucero detalló las dificultades materiales de Josefina tras la muerte del poeta. Se trasladó a Elche en 1950 y, según explicó, “apenas tenía nada más que sus manos para coser”. La única pensión que logró, con mucho esfuerzo, fue la de su padre, guardia civil asesinado por milicianos anarquistas durante la guerra y considerado caído del bando nacional. Más tarde se sumaron los derechos de autor, tras conseguir publicar a Hernández “sorteando la censura” y con el apoyo de Vicente Aleixandre, a quien el autor define como “un pilar”.

El escritor relató además que Josefina sufrió presiones y chantajes para que no publicara la obra de su marido, entre ellos la oferta de becas de estudio para su hijo Manolillo. Decidió no ceder. “A Miguel Hernández no se le puede matar por segunda vez”, resumió el autor, para quien esa segunda muerte era “la del olvido” que el régimen buscaba.

Un legado que llega a Elche y a Serrat

El episodio encaja con el papel que la historiografía reconoce a Manresa. En 1986 cedió a la ciudad de Elche centenares de manuscritos, cartas y documentos originales para garantizar su conservación. La novela se cierra con el encuentro de la viuda con Joan Manuel Serrat en 1972, cuando el cantante, con su disco sobre el poeta, devolvió los versos de Hernández a miles de españoles.

Tu risa me hace libre tiene 608 páginas y se publica en la colección Espasa Narrativa. José Antonio Lucero, nacido en Rota en 1988, es también autor de La maestra (2024) y de su secuela El alumno (2025).