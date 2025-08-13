Repsol invierte 67 millones en la parada programada del complejo industrial de Cartagena

El complejo industrial de Repsol en Cartagena (Murcia) invertirá 67 millones de euros en la parada programada de mantenimiento de las unidades de combustibles construidas con anterioridad al proyecto de ampliación de la refinería y que se inicia esta semana.

Esta parada, que se prolongará hasta el mes de octubre, movilizará a una media de 800 trabajadores entre personal propio de Repsol y empleados de empresas auxiliares, con picos de 900 personas.

En concreto, se han firmado acuerdos con 130 empresas, de las que el 80% son locales, el 18% nacionales y el 2% internacionales, según informaron fuentes de la empresa en un comunicado.

Durante el periodo de ejecución está prevista la intervención en más de mil equipos de 17 unidades.

Además de los trabajos propios de revisión y mantenimiento, Repsol va a poner en marcha nuevos proyectos, que le permitirán incrementar la eficiencia energética de las instalaciones y que supondrán una reducción de emisiones de CO2 de más de 7.000 toneladas anuales, avanzado en el objetivo de ser una compañía cero emisiones netas en 2050.

Uno de ellos supone la incorporación de mejoras tecnológicas y consiste en la instalación de un sistema que permitirá una distribución homogénea del aire en los hornos en función del caudal de combustible, consiguiendo así una reducción del consumo energético.

La compañía realiza de forma diaria tareas de inspección, mantenimiento y revisión de sus unidades, y periódicamente, de forma planificada, se realizan paradas programadas para llevar a cabo trabajos que requieren que las unidades no estén en funcionamiento, como inversiones de mejora, incorporación de equipos con tecnologías más avanzadas, revisión, renovación o inspección específica de diversas unidades.

DOS AÑOS DE PREPARACIÓN

El complejo industrial cuenta con un equipo que se dedica a preparar estas paradas programadas de mantenimiento.

En este caso, y en colaboración con otras áreas de Repsol, han trabajado durante cerca de dos años para la coordinación y adquisición de los equipos que se renuevan o se incorporan, así como toda la logística requerida. A esta planificación, hay que sumar el trabajo realizado desde el área de seguridad.

Como es habitual para este tipo de proyectos, se ha creado un grupo específico de coordinación de seguridad y medio ambiente multidisciplinar, formado por 34 personas entre Repsol y profesionales de las empresas auxiliares, que mantendrán reuniones diarias y velarán por que se cumplan las medidas de seguridad en los trabajos realizados durante estas semanas.

Este grupo estará apoyado por empresas especializadas en trabajos singulares, tales como maniobras con grúas o trabajos en altura. Para esta parada programada se han impartido 18.000 horas de formación específica en seguridad, tanto para el personal de Repsol como de las empresas auxiliares que participan.