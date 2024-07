La Región no quiere acoger más menores porque “no tiene capacidad”

Hoy se pueden despejar las dudas sobre la continuidad del gobierno regional de PP y VOX después de la amenaza de Santiago Abascal de terminar con los gobiernos autonómicos en coalición con los populares, entre ellos el de la Región de Murcia, por el reparto de migrantes menores no acompañados, los conocidos como "menas".

Y se puede romper pese a que la consejera de Política Social, Familia e Igualdad, Conchita Ruiz, ha asegurado en la reunión con el gobierno de España que la Región de Murcia no apoyará la reforma de la ley de Extranjería y no va a aceptar a más menores no acompañados.

No acoge más porque asegura la consejera que la Región no tiene ahora mismo capacidad para hacerlo, aunque asume el acuerdo adoptado en la Conferencia del año 2022.

No tenemos capacidad para acoger a más", ha dicho la titular de Política Social, que ha recordado que este martes fueron interceptadas en la costa de la Región 3 embarcaciones en las que viajaban tres menores de edad.

En la reunión de Tenerife todas las comunidades salvo Cataluña aceptaron el reparto de estos menores inmigrantes, incluida la Región de Murcia.