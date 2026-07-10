La Región de Murcia vive el mejor verano turístico de su historia

La Región de Murcia atraviesa el mejor verano turístico de su historia, con cifras récord de visitantes, nuevas conexiones aéreas internacionales y un litoral que vuelve a distinguirse con un número histórico de banderas azules. Así lo ha explicado la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen María Conesa, en una entrevista concedida a «Más de uno Murcia», el programa que dirige y presenta Julián Vigara en Onda Cero.

Antes de entrar en materia turística, la consejera ha querido trasladar sus condolencias a las víctimas del incendio de Almería. «Estamos un poco enrarecidos por lo que ha sucedido», ha reconocido Conesa, que ha trasladado el pésame y el apoyo del presidente Fernando López Miras a la provincia vecina, así como el ofrecimiento de todos los medios disponibles de la Región para colaborar en las labores de extinción.

Récord histórico en ocupación

Un reciente estudio confirma que la Región vive la mejor temporada turística estival desde que existen registros, hace veinte años. El turismo aporta ya el 16% del crecimiento económico regional, con más turistas extranjeros, mayor gasto medio y creación de empleo.

Las estimaciones del sector para las dos primeras semanas de julio apuntan a una ocupación cercana al 90%, aunque la consejera ha matizado que el sector se mantiene prudente a la espera de las reservas de última hora. Por zonas, La Manga rondará el 90% de ocupación, Águilas y Mazarrón el 80% y la comarca de Lorca el 75%. En el turismo rural, la media se sitúa en el 75%, aunque los alojamientos con piscina agotan ya todas sus plazas. «Estamos haciendo una gran apuesta por el turismo de interior, lo que nos permite una desestacionalización para estar abiertos todo el año», ha señalado Conesa.

Los festivales, motor económico

Preguntada por el impacto del catálogo cultural en el sector, la consejera ha detallado que los festivales agrupados bajo la marca Festivales Región de Murcia generan un impacto económico de 70 millones de euros a lo largo del año. «Somos la comunidad que abre la temporada de festivales en nuestro país», ha subrayado, en referencia a citas como el Warm Up o el Fan Futura Fest.

Conesa ha repasado la agenda más inmediata, con el Rock Imperium de Cartagena recién concluido con éxito y la Mar de Músicas y el Festival de Jazz de San Javier como próximas citas. «Esta oferta complementa el turismo, buscamos un turismo cultural y respetuoso», ha explicado, y ha destacado que la apuesta del presidente López Miras por la música en vivo «genera riqueza en hoteles, taxis y restaurantes».

41 banderas azules en la Costa Cálida

Sobre el litoral, la consejera ha confirmado que este año la Región suma 41 banderas azules, cinco más que el año pasado, repartidas entre 33 playas y el resto en puertos deportivos. «Con 250 kilómetros de costa y dos mares, es una herramienta para seguir apostando por la calidad y consolidarnos como grandes anfitriones», ha afirmado.

El aeropuerto reclama más rutas de cara a 2027

El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia ha crecido un 14% en el último año y ofrece este verano conexión con siete países y 20 aeropuertos internacionales. Como novedad, la consejera ha anunciado la puesta en marcha de los vuelos a Lille (Francia) y Venecia (Italia), operados por Volotea.

Preguntada por la planificación de Aena para 2027, Conesa ha reivindicado más infraestructuras para la Región. «Vamos a seguir demandando infraestructuras porque, aunque crecemos, sufrimos un maltrato en financiación por parte del Gobierno de España», ha denunciado, y ha insistido en que la Región es «la comunidad que más está creciendo del país» pese a esas carencias. «Si tuviéramos infraestructuras de primera división, imagínate. Vamos a seguir peleándolo porque nos lo deben», ha zanjado.