La Región de Murcia supera el millón de personas vacunadas con al menos un pinchazo

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha informado de que la tasa de incidencia acumulada en la Región de Murcia se estabilizó respecto a la semana pasada, tras la reunión del Comité de Seguimiento Covid, que analizó la última semana epidemiológica.

Así, aseguró que “después de seis semanas en las que estas tasas se incrementaron linealmente llegando a ser del cien por cien, vemos como las medidas puestas en marcha en la Región están dando sus frutos y se ha frenado la subida, pero las cifras no nos permiten ninguna relajación”, añadió.

Pedreño destaca que la incidencia en mayores de 65 años ha sufrido un incremento del 40 por ciento, por lo que hizo un “llamamiento a la prudencia para contener la situación y también la presión asistencial”. La tasa de incidencia media acumulada a siete días se situó en 239,5 casos por cada 100.000 habitantes, y de 481,5 a 14 días, “aún por debajo de las medias nacionales”, señaló.

El consejero de Salud informó asimismo de que desde el Servicio de Epidemiología se han intensificado las labores de rastreo y detección precoz del virus gracias a los cribados poblacionales que se han llevado a cabo en los últimos días. Así, el pasado fin de semana se realizaron 2.223 pruebas de antígenos a personas de 14 a 39 años, de las que 68 fueron positivas.

“Nadie está libre del virus”, señaló el titular de Salud, “más del 56 por ciento de los nuevos casos de la última semana corresponden a personas de entre 15 y 39 años, y también muchos de los ingresados son personas jóvenes”, aseguró.

Analizada la situación epidemiológica, el Comité Covid acordó mantener vigentes las medidas acordadas la semana pasada y que están autorizadas por el Tribunal Superior de Justicia hasta el próximo 27 de agosto. Así, las reuniones informales quedan limitadas a un máximo de 10 personas no convivientes y no están autorizadas entre las 02:00 y las 06:00 horas. Además, también en este horario, la actividad no esencial queda suspendida y se prohíbe la venta de alcohol en todo tipo de comercios desde las 22 hasta las 6:00 horas. Respecto al ocio nocturno, se mantiene el cierre del interior así como la limitación del aforo en celebraciones y fiestas, ya que “siguen siendo el origen de más del 83,1 por ciento de los casos detectados en nuestra Región”, dijo Pedreño.

Respecto a la situación en los municipios, el Comité Covid no decretó el nivel de Alerta 1-Bajo en ninguna localidad; sin embargo, en un nivel de Alerta 2-Medio se situaron cuatro municipios: Aledo, Ojós, Ricote y Ulea.

En nivel de Alerta 3- Alto se encuentran 41 municipios en los que, como contempla el Documento Técnico, se reduce el aforo interior de la hostelería al 30 por ciento. Además, en las celebraciones se limita el aforo al 30 por ciento con un máximo de 30 personas si es en interior, y al 50 por ciento con un máximo de 60 personas si es en exterior. El nivel 4-Muy Alto no se ha instaurado en ningún municipio esta semana.

El número de casos activos ascendió ayer a 5.182. Se detectaron 185 casos nuevos de los que 42 se dieron en Cartagena, 31 en Murcia, 14 en Lorca, once en Caravaca de la Cruz, ocho en Mula y La Unión, y el resto se reparte entre diversos municipios.

El número de personas ingresadas se situó en 148. Sus edades oscilan entre 21 y 93 años, y de ellas el 65 por ciento no están vacunadas. Actualmente hay 30 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos, de las que el 88 por ciento no ha recibido la vacuna. La Región no registró ningún fallecido por coronavirus en el día de ayer.

El consejero de Salud ha informado de que ayer se vacunó a más de mil jóvenes de entre 12 y 19 años, y que esta semana está previsto inmunizar a 12.000 de los municipios de Alcantarilla, Águilas, Alhama de Murcia, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cieza, Jumilla, Los Alcázares, Lorca, Molina de Segura, Mula, San Pedro del Pinatar, Totana y Yecla.

Según el informe de vacunación, en total se han administrado 1.711.353 dosis, y la Región de Murcia superó hoy el millón de personas vacunadas con al menos un pinchazo.