La Región de Murcia se queda fuera del reparto de 109 millones de fondos europeos de inclusión al no presentar ningún proyecto

El presidente autonómico, Fernando López Miras, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de sectaria y de volver a usar los fondos europeos de forma "partidista dado que ni Andalucía ni Murcia habían recibido ni un euro de los fondos europeos para inclusión.

Pero la Región de Murcia no ha recibido fondos europeos de inclusión porque no ha presentado ningún proyecto según confirmó el Ministerio de Inclusión a preguntas de Onda Cero. "Comunidades como Andalucía o Murcia no han recibido fondos ya que no presentaron proyecto alguno a la primera convocatoria. Desde el Ministerio, se realizó una comunicación formal, por escrito a todas las CCAA, además de reuniones ad hoc para explicar en qué consistía esta convocatoria. A partir de ahí, unas decidieron participar y otras no" dicen desde el Ministerio de Inclusión sobre el reparto de 109 millones de euros de fondos europeos para proyectos innovadores de inclusión.

El Ministerio también ha informado de que que "no se rechazó ningún proyecto de los que se presentaron a la primera convocatoria, los gobiernos autonómicos que no han accedido a los fondos ha sido porque no presentaron ningún proyecto".

La vicepresidenta y consejera de Política Social, Isabel Franco, ha reconocido que "mostró interés en las ayudas europeas, pero que nunca le pidieron propuestas". Confirma que la Región de Murcia no presentó ningún proyecto para optar a los fondos europeos de inclusión.

Las entidades beneficiarias del tercer sector han sido: Fundación Secretariado Gitano, Cáritas España, Hogar Sí, Confederación Plena Inclusión y la Fundación Save The Children. Las entidades beneficiarias de las subvenciones destinadas a CCAA han sido País Vasco, Galicia, Asturias, Valencia, Aragón, Navarra, Extremadura y Ceuta. Y las entidades beneficiarias de las subvenciones destinadas a entidades locales han sido el municipio de Madrid y el municipio de Barcelona.

Por otra parte, el Ministerio de Inclusión ha informado de que hace unas semanas se cerró la manifestación de interés para una segunda convocatoria de proyectos de la que informaron en la página web del Ministerio de Inclusión y a través de la cuenta de Twitter a la que se han presentado algunas comunidades que no presentaron ningún proyecto en la primera convocatoria.

Las ayudas del Ministerio de Inclusión de las que Murcia se ha quedado fuera por no presentar ningún proyecto van destinadas a mitigar los daños sociales y apoyar un crecimiento inclusivo. "La dimensión de la inclusión abarca el empleo, la recuperación de la autoestima, la salud física y mental, la conexión social, las habilidades educativas...."

CÁRITAS ALERTA DEL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD Y LA EXCLUSIÓN EN LA REGIÓN

La desigualdad se ha multiplicado por 25 en la Región tras la pandemia. 13 de cada 100 habitantes de la Región están en situación de exclusión social severa y otros 12 en situación de exclusión moderada según el último informe Foessa. En la Región de Murcia obtener un puesto de trabajo no te garantiza salir de la pobreza. Se incrementa además el porcentaje de hogares con alguna persona sin cobertura sanitaria.

En la Región de Murcia hay 309.771 personas en riesgo de pobreza de las que solo 19.783 están recibiendo la Renta Mínima de Inserción.