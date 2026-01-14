La Región de Murcia llevará a FITUR 2026 su apuesta por la 'Felicidad de la buena' y una oferta turística más experiencial durante todo el año

La Región de Murcia volverá a situarse en el escaparate internacional del turismo con motivo de FITUR 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero en Madrid. La Comunidad presentará en esta edición una renovada estrategia de promoción bajo el lema 'Felicidad de la buena', con la que busca consolidarse como un destino experiencial, atractivo más allá de la temporada alta y vinculado a la calidad de vida, la sostenibilidad y la cercanía de sus propuestas

La participación regional contará con una intensa agenda que incluye más de medio centenar de presentaciones, encuentros profesionales y actividades paralelas dentro y fuera del recinto de Ifema. El stand de la Región de Murcia-Costa Cálida apostará por un diseño más abierto y sensorial, con la incorporación de un túnel inmersivo que permitirá recorrer el territorio a través de imágenes, sonidos y emociones, además de un fuerte componente digital y sostenible, reduciendo el uso de papel y facilitando el acceso a contenidos mediante códigos QR

La programación estará centrada en productos con capacidad para generar actividad turística durante todo el año, con especial atención al ecoturismo, el turismo azul, la floración, el enoturismo y las experiencias vinculadas a la gastronomía. Precisamente, la cocina regional tendrá un papel destacado con degustaciones continuas bajo la marca '1.001 Sabores Región de Murcia', así como con showcookings protagonizados por chefs de referencia de la Región

FITUR 2026 será también un espacio clave para la agenda profesional, con más de un centenar de reuniones de trabajo ya programadas con agentes del sector, además de actos institucionales y presentaciones estratégicas a cargo del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, entre ellas la nueva campaña turística de 2026 y el balance del último año turístico

Durante el fin de semana, la feria se abrirá al público general con actividades centradas en fiestas, tradiciones, artesanía y folklore, así como con propuestas innovadoras como el Espacio Monastrell, dedicado a una experiencia sensorial en torno a los vinos de la Región, o el espacio 'Mano a Mano', con demostraciones en directo de artesanos regionales

Onda Cero Región de Murcia, en directo desde FITUR

La presencia murciana en FITUR 2026 contará además con Onda Cero Región de Murcia, que trasladará parte de su programación a IFEMA. Desde la feria, la emisora emitirá en directo Más de uno Región de Murcia y Región de Murcia en la Onda, con Julián Vigara al frente, acercando a los oyentes toda la actualidad, los protagonistas y las principales novedades que la Región presentará en una de las citas turísticas más importantes del calendario internacional.