La Región de Murcia se llena de belenes: rutas guiadas y tradición navideña

En Onda Cero, y de la mano del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, seguimos acercando a los oyentes las mejores propuestas para disfrutar del tiempo libre en estas fiestas. En esta ocasión, abrimos una ventana a la Navidad murciana con Mayca Dengra, directora de Aldaba Congresos y Aldaba Servicios Turísticos y Culturales, guía oficial y especialista en Historia del Arte, que nos ha construido una ruta imprescindible para vivir los belenes como parte esencial de nuestra identidad.

Mayca subraya que Murcia es, ante todo, una ciudad "profundamente marcada por la tradición belenística" desde el siglo XVII, con figuras clave como Francisco Salzillo, cuya obra sembró la semilla de una devoción que hoy ocupa iglesias, palacetes, museos e instituciones. Cada montaje, explica, es una pieza artística realizada en barro, madera o materiales sorprendentes, que permite entender la historia, la religiosidad popular y la vida cotidiana de la Región.

Durante la conversación, la experta invitó a "mirar Murcia con otros ojos" y reivindicó el valor de espacios únicos en Navidad: el Belén del Palacio Episcopal, que permite además contemplar su imponente patio y escalera barroca; el montaje anual del Museo de Santa Clara la Real, con acceso al histórico patio y la alberca del siglo XI; o el Belén de San Juan de Dios, con la recreación huertana de la Peña La Pava, una de las favoritas del público.

Aldaba organiza rutas privadas y personalizadas para asociaciones, centros educativos, agencias de viaje, familias y grupos que buscan recorrer la ciudad con una mirada guiada. Para participar, basta con contactar en el 968 21 90 99, donde se facilita calendario y disponibilidad tanto en Murcia capital como en el conjunto del municipio.

La directora de Aldaba quiso además destacar un tesoro poco conocido: el Museo de Belenes del Mundo de Ojós, una institución municipal que custodia una colección cedida por la Comunidad Autónoma. Entre sus piezas se encuentran belenes de plata, ganchillo, barro, madera y representaciones procedentes de países como Senegal o Brasil, con iconografías tan diversas como ángeles femeninos o reinterpretaciones contemporáneas de la escena de la Natividad. El museo permanece abierto todo el año, demostrando que el arte belenista trasciende la temporada navideña.