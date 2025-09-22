La Región licita el primer paso del HUB aeroespacial en San Javier

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social ha sacado a licitación la primera actuación para convertir parte del antiguo aeropuerto civil de San Javier en un hub tecnológico vinculado a aplicaciones satelitales y al sector aeroespacial. La consejera Marisa López Aragón explicó en Onda Cero que el contrato, financiado íntegramente por la Comunidad, asciende a 732.655 euros y contempla la adecuación y mejora del edificio correspondiente al bloque técnico (unos 730 m²) y su entorno inmediato, dentro de una parcela superior a 4.000 m².

Lo que se quiere hacer en ese edificio es constituir un centro de referencia de tecnologías duales en el ámbito aeroespacial, muy vinculado al desarrollo de aplicaciones basadas en datos satelitales.

El proyecto habilitará un vivero empresarial con capacidad para hasta ocho pymes altamente innovadoras, además de dos aulas de formación y zonas comunes y verdes, con el objetivo de transferir tecnología y formar talento en competencias aeroespaciales. “Queremos formar a nuestra población activa en este ámbito y desarrollar proyectos conjuntamente”, señaló.

Calendario

Presentación de ofertas : 20 días naturales desde la publicación de la licitación.

: 20 días naturales desde la publicación de la licitación. Adjudicación: e n torno a 1–2 meses (tramitación y baremación).

n torno a 1–2 meses (tramitación y baremación). Ejecución de obra : 6 meses desde la adjudicación.

: 6 meses desde la adjudicación. Apertura estimada: septiembre del próximo año, “siendo optimistas”, indicó la consejera.

Ecosistema y colaboración

El hub se enmarca en el programa Caetra, que —recordó López Aragón— ya cuenta con más de 130 empresas homologadas para participar en licitaciones de la industria europea de defensa, y mantiene colaboración con la Universidad de Murcia (UMU) y la UPCT. La titular de Empresa subrayó, además, la proximidad a la Academia General del Aire (AGA) y el apoyo del Centro Universitario de Defensa, con los que se prevén sinergias futuras en formación, pruebas y simulación.

Sobre la participación privada, la consejera precisó que el espacio no se limita a compañías murcianas: se canalizará a través de Caetra, abierto tanto a firmas regionales como a empresas de fuera interesadas en implantarse en la Región. Preguntada por el riesgo de que la licitación quede desierta, se mostró confiada: “No son unas obras muy complejas; hablamos de adecuar un edificio para empresas y aulas”.

Impacto esperado

Más allá de recuperar una infraestructura estratégica, el Gobierno regional aspira a impulsar empleo cualificado mediante la capacitación y la atracción pymes innovadoras del ámbito aeroespacial y de datos satelitales. “Se trata de poner San Javier al servicio del desarrollo regional y formar talento en un espacio único”, remachó la consejera.