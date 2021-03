La reforma de la Ley del Estatuto del Presidente puede ser retroactiva

El diputado Alfonso Martínez Baños ha explicado que el texto que propone Ciudadanos, tal y como está redactado, no deja claro si la norma tiene retroactividad o no.

El viceportavoz socialista ha señalado que, en el caso de que la ley no fuera retroactiva, se estaría propiciando al presidente regional actual la posibilidad de ser elegido durante catorce años seguidos.

“Si esto fuera así, la reforma de esta ley vulneraría la filosofía del acuerdo que se tomó en este parlamento en 2014 para limitar los mandatos del presidente del Gobierno regional”, ha concluido Alfonso Martínez Baños.

Lay ley puede ser retroactiva

La reforma de la Ley del Estatuto del Presidente que ha registrado Cs permitirá a Fernando López Miras volver a presentarse en 2023. Y tal y como está redactada la proposición no de ley, permitiría a López Miras estar gobernando durante ocho años consecutivos a contar desde 2023 que entraría en vigor a no ser que el texto legal explicite lo contrario tal y como permite el artículo 2.3 del Código Civil que dice que “las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario”.

Por otra parte el artículo 9 de la Constitución Española establece que solo pueden irretroactivas las leyes o reformas legales que limiten derechos fundamentales y no es el caso con la reforma de la Ley del Estatuto del Presidente.

Luego si el legislador quiere, puede hacer que cuenten los seis años que en 2023 llevaría López Miras gobernando de la región. "Bastaría con que la proposición de ley incluyese una disposición adicional aclaratoria" indican a Onda Cero fuentes del Consejo Jurídico.

Sin fecha para el debate de la reforma

La Junta de Portavoces no ha fijado fecha para debatir la reforma de la ley del presidente. PP y Cs han decidido retrasar la reforma querían aprobar mañana miércoles para asegurarse los votos necesarios dado que la diputada del grupo VOX, María Isabel Campuzano está de baja médica debido a una intervención quirúrgica. Su voto es necesario en el caso de que hubiese discrepancias en el seno del grupo parlamentario Cs e Isabel Franco y Francisco Álvarez decidieran votar en contra.

PP y Cs esperarán a que Campuzano del grupo VOX se reincorpore para fijar el debate y votación de la reforma legal y asegurarse así los 23 votos necesarios.

PP y Cs plantean aprobar la reforma de la Ley del Presidente sin informes jurídicos y mediante el procedimiento de lectura única que no permite enmiendas.

PP y Cs están pendientes de una remodelación del gobierno regional que situaría a Ana Martínez Vidal en la vicepresidencia del gobierno regional.