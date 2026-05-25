Recupera tu vitalidad y tu calidad de vida con una alimentación y suplementación óptima

La nutricionista Olga Orenes desarrolla en Murcia una propuesta de salud centrada en una idea de fondo: ayudar a recuperar la vitalidad y la calidad de vida a través de una alimentación y suplementación óptima. Diplomada en Nutrición y Dietética, con un máster en Antienvejecimiento y formación en Nutrición Ortomolecular y Nutrición Científica, plantea un enfoque que se aleja de las dietas rígidas y apuesta por el acompañamiento individual.

Su método parte de una mirada integral. Cree en un enfoque holístico hacia la salud, que aborda las causas subyacentes de los problemas para lograr una transformación duradera, y trabaja sobre tres dimensiones del bienestar: la física, la emocional y la funcional. Como base de ese trabajo, interpreta análisis de laboratorio desde una perspectiva ortomolecular y la psiconutrición, con productos naturales seleccionados libres de excipientes químicos.

La nutrición ortomolecular es el eje de su consulta. Tal como ella misma la define, se trata de una disciplina que se centra en proporcionar al cuerpo los nutrientes necesarios de manera específica para promover la salud y la calidad de vida. Es la respuesta que propone ante problemas frecuentes como la fatiga, el estrés, el colesterol alto, el hígado graso, las molestias gastrointestinales o un sistema inmune debilitado.

El tratamiento se organiza en tres fases sucesivas

Mejora de patologías . En esta primera etapa se abordan las patologías específicas mediante una nutrición y suplementación adecuadas, para mejorar y manejar estas afecciones y proporcionar alivio y bienestar.

. En esta primera etapa se abordan las patologías específicas mediante una nutrición y suplementación adecuadas, para mejorar y manejar estas afecciones y proporcionar alivio y bienestar. Funcionamiento óptimo de los órganos . A continuación, el trabajo se centra en mejorar al 100% las alteraciones funcionales de los órganos, con un enfoque personalizado para restablecer el funcionamiento de los sistemas internos.

. A continuación, el trabajo se centra en mejorar al 100% las alteraciones funcionales de los órganos, con un enfoque personalizado para restablecer el funcionamiento de los sistemas internos. Envejecimiento celular y longevidad. En la tercera fase, utiliza senolíticos y suplementos diseñados para alargar la esperanza de vida y aumentar la calidad de vida, eliminando células viejas y promoviendo la generación de células nuevas. Esta etapa incluye un análisis integral del estado de las células, que abarca vitaminas, minerales, niveles de oxidación, inflamación y hormonas, entre otros aspectos.

Su planteamiento se resume en un compromiso explícito: brindar las herramientas necesarias para recuperar la salud, la vitalidad y la calidad de vida, situando la nutrición y la suplementación natural como eje principal del tratamiento.

Información y citas

- Consulta presencial: Herbolario Alegría, Plaza San Antolín, 4, 30004 Murcia

-Teléfono / móvil: 649 85 32 00

- Correo electrónico: consulta@olgaorenes.com

- Página web: olgaorenes.com