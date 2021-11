La rápida intervención de remolcadores, amarradores y practicos evitó una tragedia en Cartagena

Servicios Sanitarios de Emergencia rescataron y atendieron a los ocupantes de un catamarán turístico que se hundió, por razones que se desconocen, a una milla del puerto de Cartagena.

Al menos 14 personas tuvieron que ser trasladadas al hospital Santa Lucía por hipotermia, mareos y contusiones leves. Los testigos relatan que se oyeron fuertes crujidos y pocos segundos después la embarcación se partió por la mitad.

El Teléfono Único de Emergencias '1-1-2' recibía, a las 16.24 horas, llamada informando del incidente y de que otros barcos estaban rescatando a los 33 ocupantes de la embarcación accidentada (17 hombres y 16 mujeres, entre ellos seis menores).

Salvamento Marítimo movilizó una embarcación de Cruz Roja y un helicóptero para comprobar si quedaban más personas en el casco del buque o en las proximidades, sin que se encontrara a nadie hasta ahora.

Los ocupantes fueron trasladados a la terminal de cruceros del muelle, donde efectivos de Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena les asistieron y trasladaron a ocho de ellos al hospital Santa Lucía.

Al parecer, el catamarán turístico se partió de golpe y se hundió rápidamente con 33 pasajeros a bordo.

Los pasajeros quieren una explicación de lo sucedido y reclaman responsabilidades a la empresa.

Se trata del catamarán Olé, un buque de pasaje para 96 personas con un recorrido de tiempo preestablecido para sus rutas diarias de tres horas. La embarcación tiene más de 23 metros de eslora 10,50 de manga. La cubierta superior tiene más de 200 metros cuadrados.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, aclaró que no se trata del barco turístico que depende Puerto de Culturas sino de una embarcación privada con cuyos responsables contactó. "Están muy preocupados, y me han dicho que no saben qué ha podido pasar porque han pasado todas las inspecciones técnicas".