Ramón Pagán: "¿De qué sirve llorar cuando llegan los peces muertos si luego votas a quien no quiere proteger el Mar Menor"

Cunde el desánimo entre las organizaciones sociales y vecinales en defensa del Mar Menor tras comprobar como PP y VOX, los únicos partidos que no firmaron el decálogo por el Mar Menor, han sido los que más votos han cosechado en los municipios ribereños.

El PP ha incrementado un 40% sus votos, mientras que VOX ha incrementado sus votos un 80% en los municipios alrededor de la laguna, excepto en los Alcázares, donde ha ganado el PSOE con mayoría absoluta.

Los incrementos de votos para PP y VOX son significativos en Cartagena, Fuente Álamo, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y La Unión.

El portavoz de Pacto por el Mar Menor, Ramón Pagán, lo atribuye a la "desinformación" y admite que se sienten "frustrados". Dice Pagán que "de nada sirven los llantos cuando llegan los peces muertos si luego se vota a favor de quien no quiere recuperar el Mar Menor".

El portavoz de Paco Por el Mar Menor, Ramón Pagán, opina que muchos votantes "han creído los bulos de la Fundación Ingenio y, por tanto, les da igual si se deroga la Ley del Mar Menor como propugna VOX que es el partido que más ha crecido en la zona".

El Mar Menor es hoy más azul que nunca. Es evidente que el PP de López Miras se ha impuesto en la comarca del Mar Menor, mientras que el Ministerio de Transición Ecológica y el PSOE no han sacado rédito de sus medidas para proteger y regenerar la laguna.

Los votantes han creído el lema de los carteles electorales “para proteger el Mar Menor, vota al PP” y eso es algo que tampoco entiende Ramón Pagán. "Es incomprensible. Yo creo que mucha gente no se ha enterado de lo estaba votando. No ha dispuesto de la información correcta o no ha querido informarse porque no se entiende". "También creo que muchos ciudadanos han votado en clave nacional para castigar determinados pactos políticos del PSOE" dice.

El decálogo por el Mar Menor de organizaciones sociales y ecologistas pedía el cumplimiento de la legalidad vigente y una moratoria urbanística indefinida en el Mar Menor puesto que expira el 2 de agosto. No se sabe qué harán PP y VOX con esa moratoria. Tampoco está aprobado el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente que contempla la Ley del Mar Menor.