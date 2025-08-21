Quirónsalud Murcia será el servicio médico oficial de The Ocean Race Europe 2025 en Cartagena

LEER MÁS Quirónsalud Murcia impulsa el diagnóstico precoz y la cirugía robótica en la lucha contra el cáncer de ovario

El Hospital Quirónsalud Murcia ha sido designado como Servicio Médico Oficial durante la escala en Cartagena de The Ocean Race Europe 2025, la competición de vela oceánica por equipos más prestigiosa del continente. Del 23 al 26 de agosto 2025, el puerto de Cartagena se convertirá en epicentro deportivo y turístico, y el centro hospitalario será responsable de velar por la salud de los participantes, organización y personal técnico.

Gracias a esta colaboración, The Ocean Race contará con la tecnología diagnóstica más avanzada y un equipo médico multidisciplinar preparado para atender cualquier necesidad sanitaria, desde evaluaciones preventivas hasta asistencia urgente. El dispositivo especial incluirá especialistas en cardiología, traumatología y urgencias, además de coordinación con servicios de diagnóstico por imagen y laboratorio, garantizando una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia.

Esta alianza refuerza el compromiso de Quirónsalud Murcia con el deporte de élite, consolidando su papel como referente en la atención médica de grandes eventos. La participación en The Ocean Race Europe se suma a su trayectoria junto a clubes y equipos destacados de la Región de Murcia.

La llegada de esta regata internacional a Cartagena supone un hito deportivo y turístico para la ciudad y para toda la Región, y el respaldo sanitario de Quirónsalud contribuirá a que el evento se desarrolle en condiciones óptimas de seguridad y bienestar.