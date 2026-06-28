Quirónsalud Murcia refuerza su Servicio de Cirugía Plástica con un nuevo equipo de excelencia

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El Hospital Quirónsalud Murcia da un paso firme en su apuesta por la excelencia médica. El centro refuerza su Servicio de Cirugía Plástica Integral con la incorporación de un nuevo equipo de tres especialistas de reconocida trayectoria, una ampliación que lo consolida como uno de los referentes de la disciplina en la Región de Murcia.

La llegada de los doctores Ginés García Buendía, Eduardo Saorín Gascón y Jacinto Orgaz Molina permite potenciar algunas de las áreas más demandadas de la especialidad, como la cirugía postbariátrica, la cirugía facial avanzada, la cirugía mamaria y el tratamiento del lipedema. Con ello, el hospital amplía sus opciones terapéuticas y responde a una demanda creciente de procedimientos altamente especializados.

Un equipo de excelencia

El doctor Ginés García Buendía es experto en remodelación corporal integral y destaca por el uso de técnicas de vanguardia, como el abordaje axilar endoscópico en cirugía mamaria. En el ámbito de la cirugía corporal, dedica una atención especial a la abdominoplastia 360º, la cirugía postbariátrica y la corrección de secuelas derivadas del postparto o de los cambios de peso.

El doctor Eduardo Saorín Gascón aporta una sólida trayectoria en cirugía reconstructiva y cirugía facial avanzada. Entre sus áreas de especialización sobresalen la rinoplastia y el lifting Deep Plane, una de las técnicas más innovadoras para el rejuvenecimiento facial por sus resultados naturales y duraderos.

El doctor Jacinto Orgaz Molina completa el equipo como experto en cirugía corporal y mamaria, así como en el abordaje integral del lipedema, una enfermedad crónica que afecta principalmente a las mujeres y que requiere un enfoque multidisciplinar para mejorar los síntomas y la calidad de vida de las pacientes.

Con estas incorporaciones, el Hospital Quirónsalud Murcia fortalece un Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora orientado a la innovación quirúrgica y a la atención personalizada, con acceso a las técnicas más avanzadas. Una apuesta que reafirma el compromiso del centro con la mejora continua de la asistencia sanitaria.

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